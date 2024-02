Santopadre sulla nuova collaborazione con Van Assche: "Mi ha conquistato subito"

© Phil Walter/Getty Images

È tempo di rimettersi in gioco e affrontare una nuova e interessante sfida per Vincenzo Santopadre. L'ex storico allenatore di Matteo Berrettini - i due hanno collaborato per ben 13 anni - ha annunciato che sarà il nuovo coach della giovane promessa francese Luca Van Assche.

Santopadre non sostituirà ma affiancherà Yannick Quere nel percorso di crescita del tennista classe 2004. A colpire e convincere Van Assche è stata proprio la storia di Santopadre con Berrettini. Il romano ha infatti costruito qualcosa di unico crescendo un Berrettini solo ragazzino e realizzando obiettivi difficili solo da immaginare.

Vincenzo Santopadre: "Luca Van Assche mi ha conquistato subito"

In un'intervista esclusiva rilasciata a Il Tennis Italiano, Santopadre ha parlato così del nuovo sodalizio con Van Assche. "Luca mi ha conquistato subito, è un ottimo ragazzo, con personalità, parla italiano, e questo per me è un vantaggio.

Anche i genitori sono persone di notevole spessore. È una bella sfida, in un ambiente diverso, sono contento che Luca abbia pensato a me. Perché mi ha scelto? Conosce la mia storia, il fatto che con Matteo Berrettini ho iniziato da giovane e poi siamo cresciuti insieme.

Da Rotterdam inizia la nostra collaborazione, lui è appena rientrato dalla Coppa Davis. Lo seguirò anche a Dubai. Come ho detto, è una bella sfida e mi sento pronto” . Van Assche occupa attualmente la 68esima posizione del ranking ATP e ha iniziato la stagione raggiungendo gli ottavi di finale all'ASB Classic - era partito dalle qualificazioni - e il terzo turno agli Australian Open.

A Melbourne, il francese ha vinto due partite al quinto set contro Jaume Munar e Lorenzo Musetti prima di arrendersi a Stefanos Tsitsipas.