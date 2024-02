Ashleigh Barty racconta la sua nuova vita: "La maternità è diversa da..."

© Julian Finney/Getty Images

Una nuova vita al di fuori dal campo da tennis. Ashleigh Barty ha spiazzato davvero tutti circa due anni fa quando ha annunciato a tutto il mondo di terminare a 25 anni l'attività da atleta professionista, poche settimane dopo aver conquistato il titolo degli Australian Open nella sua Melbourne.

In un'intervista a Body & Soul, l'australiana ha raccontato la nuova vita di tutti i giorni che sta affrontando: "La maternità è diversa da qualsiasi altra cosa tu abbia mai sperimentato. Ho osservato molto le mie due sorelle crescere i loro figli, quindi sono sempre stata molto sensibile a quanto sia difficile.

Ovviamente il film cambia quando si parla di tuo figlio, ti prende la mente 24 ore al giorno ma è bellissimo. Onestamente penso che sia la cosa migliore che abbia mai fatto, è qualcosa di incomparabile con qualsiasi capitolo vissuto come atleta" è la rivelazione della 27enne.

Cosa è più difficile, vincere grandi eventi o essere madre? "Non si può nemmeno paragonare. Ci sono stati molti momenti nella mia carriera in cui pensavo che allenarsi fosse difficile, ma essere madre è un livello completamente nuovo, non ha niente a che fare con questo.

Ho cercato di creare piccole routine nella nostra vita quotidiana per renderle divertenti e piacevoli. Ad esempio la mattina presto andiamo sempre a fare una passeggiata con i cani, è il modo migliore per iniziare la giornata" ha aggiunto.

L'allenamento continua a far parte della sua vita

Barty non ha assolutamente smesso di allenarsi: "L'obiettivo ora è cambiato ma continuo a farlo per sentirmi bene, per essere felice, in salute e per continuare a divertirmi facendo esercizio, sia correndo che andando in palestra.

Sull'ipotesi di un ritorno fra qualche anno: "Onestamente non ho una lista dei desideri, cerco solo di vivere ogni giorno al meglio che posso, facendo le cose che amo, accumulando esperienze. Per me questo è il modo migliore di vivere, godendomi il momento e non pensando troppo al futuro" ha concluso.