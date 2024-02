Cocciaretto ed Errani agli ottavi a Cluj-Napoca: le dichiarazioni delle due italiane

© Eric Alonso/Getty Images



È una partenza a vele spiegato quella delle uniche due tenniste azzurre impegnate al Transylvania Open, il Wta 250 di scena a Cluj-Napoca, in Romania. Elisabetta Cocciaretto, testa di serie numero cinque, impiega un’ora e cinque minuti per sbarazzarsi di Emiliana Arangio, 23enne colombiana proveniente dalle qualificazioni, col punteggio di 6-0 6-1.

Un match senza storia, in cui la numero 122 del ranking è riuscita a conquistare un solo game nell’unico passaggio a vuoto della giocatrice azzurra, senza tenere mai il servizio. La tennista fermana ha commentato così l’agile successo sulla sudamericana: ““Ho cercato di alzare il livello del mio tennis durante la partita.

Il primo match di un torneo è sempre un po’ complicato ma sono soddisfatta del livello che sono riuscita ad esprimere” ha commentato Cocciaretto, che al prossimo turno sfiderà la britannica Harriet Dart.

“Non ho mai giocato contro di lei però so che è una buona giocatrice e in ogni caso qui ha già vinto tre partite. Qui è tutto molto bello: questo campo è come il palcoscenico di un teatro.

C’è una ragione se questo torneo è stato premiato come il migliore “250” nelle ultime due stagioni”.

Le dichiarazioni di Sara Errani

Al secondo turno si qualifica anche Sara Errani, fresca vincitrice del titolo in doppio a Linz insieme a Jasmine Paolini.

La tennista emiliana regola la statunitense Caty McNally col punteggio di 6-2 6-4, sfruttando la maggiore esperienza ed un’evidente difficoltà dell’americana negli spostamenti. Al prossimo turno l’ex finalista slam affronterà Tatjana Maria, n.49 del ranking e seconda testa di serie.

Al termine del match Errani ha dichiarato: “Nel primo set lei non giocava tanto bene, io sono partita sicuramente meglio. Nel secondo ho accusato un di di stanchezza, tanti game lottati. Comunque sono contenta di averla portata a casa.

Cosa mi spinge a continuare a giocare? La passione che ho sempre per questo sport e che mi fa affrontare una partita dopo l’altra con lo stesso entusiasmo”.