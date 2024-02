Dinara Safina confessa il vero motivo del ritiro anticipato dal tennis

© Clive Brunskill/Getty Images

Era una delle tenniste più talentuose in circolazione nel panorama russo, ha ottenuto buoni risultati ma è stata costretta anzitempo al ritiro. Si erano fatte tante voci a riguardo ma ora è arrivata la conferma, l'ex tennista Dinara Safina, sorella del campione Slam Marat Safin, ha spiegato a tutti il motivo del suo addio al tennis professionistico.

La donna che ora ha 37 anni giocò il suo ultimo match nel Maggio 2011 nel corso del Mutua Madrid Open. Nonostante ciò la notizia del suo ritiro ufficiale arrivo' direttamente nel 2014. Verso la fine del 2011 non si sapeva molto ma fu Marat stesso ad annunciare il ritiro della sorella, motivato da infortuni cronici alla schiena.

Successivamente ci fu un momento in cui si parlò di ritorno, addirittura la Safina richiese wild card per alcuni tornei ma alla fine non se ne fece nulla e l'esperta tennista ritirò quelle richieste. Dopo anni la Safina ha ufficialmente e pubblicamente svelato il motivo che l'ha costretta al ritiro anticipato dal tennis giocato.

Ecco le sue parole ai microfoni di Tennis.com: "Alla fine ciò che mi ha impedito di tornare a giocare è stata una vera e propria lotta con il mio peso. Combattevo l'ansia e un disturbo alimentare, direi di alimentazione incontrollata.

Ero costantemente in sovrappeso e non riuscivo in alcun modo a perdere peso, nonostante gli sforzi e tanta lotta per provarci". La donna ha proseguito: "Ho provato diverse diete e non funzionava nulla, giocare con 30 kg in più non era facile, potrei dire quasi impossibile.

Per me questo è stato uno dei motivi principali per cui non sono riuscita a tornare, ho vissuto momenti difficili e le parole della gente mi facevano del male. Queste sono cose che possono capitare a chiunque, non è un segreto, ma allo stesso tempo non voglio che la gente legga questa cosa come se mi stessi piangendo addosso, non è così.

Ognuno ha i suoi problemi e le sue paure, è normale tutto questo. Ci sono tante persone che hanno vissuto questa situazione", ha concluso la tennista.