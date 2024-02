© Bradley Kanaris/Getty Images

Holger Rune sta probabilmente attraversando il primo vero momento complicato della sua giovane carriera nel circuito maggiore. Oltre a un deludente inizio di stagione, il danese ha infatti dovuto fare i conti con la fine delle due collaborazioni sportive che sembravano poter incidere in maniera netta nel suo percorso di crescita.

Il progetto denominato da molti "Dream Team" si è sgretolato nel giro di pochissimi giorni. Lo scorso 31 gennaio è arrivato l'annuncio di mamma Aneke, che ha ufficializzato la rottura con Severin Luthi; mentre ieri pomeriggio Boris Becker ha spiegato che non sarà più il suo allenatore.

In entrambi i casi, almeno stando alle dichiarazioni dei diretti interessati, il fattore "tempo" avrebbe suggerito la strada da intraprendere. Becker e Luthi non avrebbero avuto il tempo necessario per seguire a 360 gradi Rune, uno dei migliori talenti del Tour.

Rune esce allo scoperto: le parole del danese sulla separazione con Becker e Luthi

Attraverso un comunicato diffuso dalla famosa agenzia IMG Tennis - che ha reso noto il nuovo accordo con Rune - il danese si è espresso in maniera chiara.

"Come sapete, negli ultimi 12 mesi ho provato diverse strade. Dopo aver lavorato con lo stesso allenatore per 15 anni( si riferisce a Lars Christiansen, ndr) , in tutta la mia vita tennistica, non è facile trovare la combinazione perfetta al primo tentativo.

Ho imparato molto e scoperto cosa è importante per crescere come voglio. Ho grandi ambizioni e grandi obiettivi, ho bisogno di persone intorno a me che abbiano la mia stessa visione e di cui mi posso fidare. Ho bisogno di persone che mi conoscano e che possano essere sempre presenti. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questo processo: Lars, Boris, Severin, vi voglio bene" .