Barbora Krejcikova e l'appello a Siniakova: "Vorrei giocare le olimpiadi con lei"

© Joe Scarnici/Getty Images

Un ritorno di fuoco per difendere il titolo olimpico. Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova sono state per tanti anni la coppia più forte del circuito femminile. Sette titoli Slam in cinque anni, 15 successi su tutte le superfici e quella medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo a coronamento dell’intesa e della forza delle due tenniste cece.

Specialista in doppio, Krejcikova è stata capace di distinguersi anche in doppio misto, conquistando tre titoli consecutivi tra il 2019 e il 2021 agli Australian Open in coppia con Rajeev Ram (2) e Nikola Mektic, e di trionfare in singolare agli Open di Francia nell’inedita finale con Anastasija Pavljucenkova.

Dopo i tanti successi, l’ultimo dei quali sul cemento di San Diego nel settembre 2023, una serie di risultati negativi ha spinto la coppia a separarsi, tra lo stupore dei tifosi. Una decisione presa a fatica, ma dettata principalmente dalla voglia di Siniakova di emergere anche in singolare.

In una recente intervista del The Nacional, Barbora Krejcikova ha parlato della possibilità che la coppia si riunisca in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, per difendere la medaglia vinta nel 2021.

Le parole di Barbora Krejcikova

La tennista ceca, ex numero due del ranking Wta, ha spiegato le ragioni della separazione con la connazionale, raccontando di non aver trattato il tema dei giochi olimpici.

“L'anno scorso, quando ci stavamo separando e lei mi ha detto che voleva andare in un'altra direzione, abbiamo sollevato l’argomento Olimpiadi. La decisione [di separarci] è stata di Katerina, non mia - mi piacerebbe giocare con lei e mi piacerebbe competere alle Olimpiadi con lei” ha rivelato Krejcikova, che poi ha aggiunto: “Quindi, dipende più da lei avvicinarsi a me e parlarmene, per vedere come si sente.

Sono molto disponibile a riunirmi e a giocare le Olimpiadi insieme, ma al momento dipende più da lei”. La campionessa Slam ha infine concluso: “Mi piacerebbe qualificarmi, mi piacerebbe far parte della squadra.

Mi piacerebbe giocare in singolare e in doppio, e se ne avrò l'opportunità mi piacerebbe giocare il [doppio] misto. D'altra parte, la Repubblica Ceca è una nazione molto forte, soprattutto nel tennis femminile.

La strada è ancora lunga, ma sicuramente voglio fare di tutto per qualificarmi e partecipare alle Olimpiadi”.