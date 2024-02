La rivelazione di Kyrgios: "Ecco cosa accade negli spogliatoi prima e dopo i match"

© Valerio Pennicino/Getty Images

Il tennis, così come altre discipline individuali, rappresenta una sorta di unicum nel panorama sportivo. I tennisti non condividono lo spogliatoio con i propri compagni di squadra ma con gli avversari: evento raro in questo mondo.

Prima di scendere in campo, non è difficile che due giocatori si riscaldino nella stessa zona o mangino in due tavoli vicini. A rivelare i retroscena della vita di un tennista ci ha pensato Nick Kyrgios nel programma "Good Trouble" con Gordon Ramsey e nelle parole riportate da Eurosport.

L'australiano è ancora alle prese con i problemi al ginocchio e nel 2023 ha giocato un solo match ufficiale al torneo ATP 250 di Stoccarda.

La rivelazione di Kyrgios: "Tutti pensano il tennis sia uno sport individuale, ma...

"

“La cosa interessante è che tutti pensano che il tennis sia uno sport individuale. Ma alla fine fai la doccia con gli altri, tutti fanno la doccia nello stesso posto, mangiano nello stesso posto. Quindi ci vediamo pochi minuti prima di entrare in campo, ed è la cosa più incredibile di questo sport.

Solitamente gli spogliatoi sono separati, non vedi l’avversario tutto il giorno" ha raccontato Kyrgios. "Ad esempio, agli US Open, io e Daniil Medvedev stiamo per scendere in campo, siamo insieme nello stesso spogliatoio, guardiamo la fine dei match precedenti, e ci stiamo preparando insieme.

E dopo scendiamo in campo. Alla fine del match siamo tornati subito in spogliatoio, ci siamo cambiati, abbiamo fatto la doccia ed eravamo le uniche due persone nello spogliatoio. Non è lo stesso ambiente di uno sport di squadra, ma ti sembra di condividere la stessa cosa.

Ho appena giocato davanti a milioni di persone contro questa persona per centinaia di migliaia di dollari e adesso mi sto facendo la doccia di fianco a lui. È difficile trovare un equilibrio" .