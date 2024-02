Vincenzo Santopadre: "Sinner ha la forza dei grandi, sa cosa deve fare e agisce"

© Julian Finney-Getty Images

Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini fino a qualche mese fa, è intervenuto alla trasmissione Tennis Talk su Supertennis. Tra i temi che ha affrontato non si poteva naturalmente non parlare di Jannik Sinner.

Ma c'è da registrare anche la crescita molto importante di Flavio Cobolli che è arrivato al best ranking di numero 71 del mondo dopo avere centrato i quarti di finale dell'Atp 250 di Montpellier. Inizio naturalmente su Sinner.

"Il tennis è caratterizzato dal fatto che ci sono tornei che si susseguono con una velocità impressionante. Sembra già passata una vita dal suo trionfo a Melbourne visto che la prossima settimana tornerà già in campo a Rotterdam.

In questo sport occorre sempre guardare avanti e bisogna lavorare". Per il team che sta seguendo Jannik Sinner, formato nella veste di allenatori dal duo Simone Vagnozzi-Darren Cahill, Santopadre ha parole di elogio: "Ad oggi questo è il miglior team possibile per lui lo vediamo, lo si capisce, lo si percepisce.

Il fatto da evidenziare è che nessuno vuole fare la prima donna. Sanno gestire il successo, c'è umiltà e voglia di lavorare. I membri del team hanno i suoi stessi valori e così si migliora la performance".

Le prospettive di Sinner per il 2024 dopo il successo di Melbourne? "Non voglio entrare in un discorso se vincerà un altro Slam o no perchè non gli va messa pressione ma la forza dei grandi come Jannik è che comprendono cosa c'è da fare e poi agiscono".

Santopadre: "Cobolli sta diventando molto più maturo come giocatore e come ragazzo"

Focus poi nel programma condotto da Giorgio Spalluto su Flavio Cobolli. "Stanno facendo un lavoro eccezionale sul giocatore - afferma Santopadre -.

Hanno continuato a investire sulla programmazione. Lo hanno fatto con estrema saggezza. Cobolli è andato a giocare la United Cup da riserva e ha fatto una grande esperienza, ha superato le qualificazioni a Melbourne ottenendo poi grandi risultati nel tabellone principale.

Sta facendo tanto, sta diventando sempre più maturo sia come giocatore che come ragazzo. Si sta affidando a persone che gli vogliono bene. Credo che abbia le doti per continuare a crescere, mi piace come affronta le situazioni anche difficili in campo. Non si disunisce mai durante le partite e risponde sempre meglio".