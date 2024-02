Tathiana Garbin: "Paolini-Errani possono fare ottimi risultati". Su Jannik Sinner...

© Fran Santiago-Getty Images for ITF

Tathiana Garbin, capitana di Billie Jean King, ha scoperto di ritorno dopo lo Us Open 2023 di avere un raro tumore, lo pseudomixoma peritonei caratterizzato dalla comparsa di tumori all’interno del peritoneo. Garbin che, nonostante questa situazione, non ha voluto mancare alla fase finale della competizione a squadre femminile nella quale l'Italia ha perso solamente in finale dal Canada, è intervenuta alla trasmissione di SuperTennis, Tennis Talk.

"Sono stati mesi difficili - ha detto Garbin - e di grandi sofferenze e il mondo del tennis mi ha abbracciato in modo caloroso. Questo fatto mi ha dato la forza di andare avanti. Le nostre ragazze si sono unite in un momento per me difficile e mi sono state vicine.

Questa impresa di arrivare in finale è stato un grande lavoro di gruppo e di amore per questo sport e una dimostrazione di affetto delle ragazze per me. Erano stanche, sentivano tanta pressione ma sono riuscite a dare di più”.

”Il tennis mi ha insegnato tanto – ha continuato la capitana della Nazionale femminile - in questi mesi mi sono attaccata alla mia mentalità a quello che sto insegnando e quello che cerco di trasmettere alle ragazze che seguo.

Avere una mentalità rivolta a sopportare diversi tiipi di difficoltà, a vedere un ostacolo come una difficoltà che va superata. Avere la voglia di lavorarci sopra".

Garbin: "Jannik Sinner è un ragazzo meraviglioso, continua sempre a farsi sentire"

Garbin elogia Sinner: "Quello che ci sta insegnando Jannik, ogni volta che parla di miglioramento, in una società che punta alla prestazione e poco alla crescita, è un esempio importante.

E' un ragazzo meraviglioso, continua a farsi sentire in questi giorni, è sempre stato presente. Nel momento della vittoria di Davis ha trovato il momento per ricordare quello che io stavo passando. E' un ragazzo con un'empatia e un rispetto che è qualcosa di unico".

L'attualità parla di una Jasmine Paolini arrivata alla seconda settimana dell'Australian Open e di un ottimo risultato con la vittoria a Linz in doppio insieme a Errani: "Jasmine, afferma Garbin, sta atrraversando un grande stato di forma.

E con l'esperienza della Errani possono fare ottimi risultati, è un anno importante anche nell'ottica delle Olimpiadi. Anche Cocciaretto e Trevisan hanno fatto bene e ci sono buone prospettive. Il doppio è una specialità che le farà progredire anche per il singolare".