Naomi Osaka vuole cambiare mentalità: "Sto imparando ad affrontare questo problema"

Il rientro nel circuito Wta non ha rispettato le sue previsioni e aspettative, ma è già pronta a rimboccarsi le maniche e a tornare subito in campo per invertire la rotta. Naomi Osaka è molto ambiziosa in questo 2024 nonostante abbia ricominciato a giocare nelle competizioni agonistiche ufficiali da circa un mese.

La giocatrice non ha digerito con facilità le sconfitte rimediate dalla ex numero uno Karolina Pliskova e dalla francese Caroline Garcia agli Australian Open. Con l'obiettivo di scalare nuovamente la classifica nel più breve tempo possibile, l'atleta originaria di Osaka si è iscritta e parteciperà al Wta 500 di Abu Dhabi: "Penso che in questo momento ho bisogno di disputare quante più partite possibili.

Sto imparando a vedere che si può vincere ogni settimana e che il lavoro è solo nelle mie mani. Sto ancora imparando ad affrontare questo problema, anche se in Australia è stato molto difficile. Questa è la motivazione principale per cui sono molto arrabbiata" ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 'The National News'

Le sue ambizioni

"Il mio livello sta migliorando ogni giorno, penso e spero di poter essere migliore col passare delle settimane. Sono sempre quel tipo di persona che preferisce porsi obiettivi molto alti e se poi riuscissi a raggiungere anche solo un 25%, quel 25% mi sembrerà incredibile.

Non sarebbe stato realistico tornare indietro e dire che il mio obiettivo era raggiungere i quarti di finale di uno Slam" ha aggiunto. All'esordio negli Emirati Arabi Uniti affronterà subito Danielle Collins: "Spero di migliorare la mia classifica e di non dover affrontare queste grandi giocatrici al primo turno, anche se in questo momento se gioco contro la testa di serie numero uno mi aspetto comunque di vincere. Cerco di non trovare troppe scuse".