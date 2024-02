Emma Raducanu svela i veri obiettivi per la sua stagione

© Julian Finney/Getty Images

La vittoria agli US Open 2021 sembra ormai un lontano ricordo, Emma Raducanu non ha più trovato quel tennis, sia per infortuni sia per situazioni extra tennistiche con la bella britannica più volte nel mirino della critica per - a loro dire - concentrare troppo poco tempo al tennis e più a situazioni fuori dal campo da gioco (impegni con gli sponsor etc).

Emma quest'anno sembra aver cominciato con un piglio diverso, l'ex numero 10 al mondo spera di tornare presto ad un buon livello e intanto sta lavorando partecipando a più tornei. Questa settimana Emma è tornata nuovamente in campo, affronta un percorso difficile e lavora per provare ad avvicinare la miglior condizione.

La Raducanu prima del torneo ha confermato che al momento è tutt'altro che vicina al suo 100 %, ma sta lavorando per continuare a migliorare ed ha obiettivi ben delineati per l'inizio di questa stagione. In questo inizio 2024 Emma ha raggiunto gli Ottavi di finale ad Auckland mentre è uscita al secondo turno degli Australian Open, nonostante ciò abbiamo visto una tennista competitiva e desiderosa di tornare al vertice.

Ai microfoni di The National la tennista ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Sto ancora cercando la miglior condizione e di trovarmi bene sul campo da gioco, non ci sono ancora del tutto ma so che con il tempo tornerò competitiva.

Sono paziente e sono piuttosto grata di quello che mi è intorno, ci sto provando seriamente". Emma ha poi proseguito senza remore: "Sto solo cercando di migliorare il mio gioco, non sono un prodotto finito ma tutt'altro, sento che ora è il momento di svoltare, negli ultimi due anni ho avuto diverse malattie e infortuni ora non vedo l'ora di concentrarmi sul campo e migliorare il mio livello, così arriveranno i risultati".

Emma ha specificato che il vero obiettivo per questa stagione è trovare migliore condizione e provare magari a vincere un titolo. Non semplice visto gli ultimi risultati ma la britannica ha tutta l'intenzione di tornare nelle prime posizione.