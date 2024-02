© Bradley Kanaris/Getty Images

Il 2024 di Holger Rune non è iniziato nel migliore dei modi. Il danese ha deluso le aspettative agli Australian Open, dove è stato eliminato al secondo turno da Arthur Cazaux e ha deciso di separarsi da Severin Luthi dopo meno di due mesi.

Le cose non sono andate bene nemmeno al torneo ATP 250 di Montpellier, perché Rune ha dovuto alzare bandiera bianca durante la semifinale con Borna Coric per un problema all'avambraccio. Il 20enne di Gentofte ha inzialmente richiesto l'intervento del fisioterapista, ma si è arreso al dolore in apertura di secondo set.

Holger Rune, arrivano importanti aggiornamenti sul problema all'avambraccio

A fornire nuovi e importanti aggiornamenti sulle condizioni di Rune ci ha pensato mamma Aneke, agente di suo figlio intervenuta ai microfoni di TV 2 Sport.

"Aveva già dolore all'avambraccio venerdì e avevamo deciso che se si fosse ripresentato e non fosse stato possibile gestirlo con un trattamento, avrebbe dovuto fermarsi. È presente una infiammazione e ha bisogno di riposo.

Non bisogna mai sottovalutare determinati segnali" . Il ritiro di Rune a Montpellier non è stato accolto di buon grado dagli spettatori presenti sul Court Patrice Dominguez che hanno accompagnato la sua uscita con degli eccessivi fischi.

Il danese, in una recente intervista e Relevant Tennis, si è soffermato proprio sul racconto che i media costruiscono intorno al suo personaggio e delle critiche ricevute negli ultimi mesi. "Sono molto calmo e rilassato come persona, mi definirei pigro. Quindi non mi stresso per cose legate alla stampa o ai media. Uso la mia energia in campo e ho una grande famiglia" .