Stefano Cobolli: "Flavio sta crescendo. Farà una trasferta lunga e dura in America"

Un entusiasmante inizio di stagione ha permesso a Flavio Cobolli di raggiungere il suo best ranking - lunedì occuperà la 71esima posizione della classifica mondiale - e prendere più consapevolezza nei suoi mezzi.

L'italiano non ha guadagnato il diretto accesso al main draw degli Australian Open per una sola posizione, ma nel torneo di qualificazioni ha fatto valere le sue qualità vincendo tre partite senza lasciare per strada nemmeno un set.

Il primo successo a livello Slam è arrivato in un epico match contro Nicolas Jarry; un match deciso da un incredibile quinto set. Cobolli si è spinto fino al terzo turno e ha perso solo contro la testa di serie numero dieci Alex de Minaur.

Papà Cobolli: "Flavio deve ancora lavorare tanto. Giocherà molto negli Stati Uniti"

Stefano Cobolli, padre e coach di Flavio, ha analizzato questo inizio di stagione in un'intervista esclusiva rilasciata a SuperTennis.

"Flavio ha avuto un inizio anno anche un po’ inaspettato. Però l’avevo visto molto bene nella pre-season. Abbiamo avuto la fortuna di andare diversi giorni alla Ferrero Tennis Academy( Cobolli si è allenato con Carlos Alcaraz, ndr) .

Credo quella sia stata un’importante settimana di lavoro. Sta crescendo e siamo contenti" . La nuova classifica ha ovviamente inciso sulla programmazione. "La sua classifica è cambiata, abbiamo adeguato la programmazione.

C'è sempre la rincorsa al ranking migliore per entrare nei tornei più grandi. Ma col suo ranking attuale possiamo programmare meglio. Voglio continuare a giocare sul cemento, farà una trasferta lunga e dura in America.

Per me è questa la sua superficie migliore" . Stefano Cobolli ha infine rivelato i tornei che disputerà suo figlio nelle prossime settimane. "Giocherà Delray Beach, Los Cabos, Acapulco, Indian Wells, Phoenix e Miami. Sarà faticoso, abbiamo scelto la trasferta americana perché può imparare tante cose” .