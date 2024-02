Bertolucci riconosce il talento di Musetti ma avvisa: "Servono anche testa e fisico"

© Vaughn Ridley/Getty Images

Ci si aspettava probabilmente qualcosa in più da Lorenzo Musetti in questo avvio di stagione. Il talento di Carrara non è riuscito a invertire del tutto la tendenza negativa registrata nell'ultima parte del 2023 - aveva subito quattro sconfitte all'esordio - ma ha comunque raccolto tre vittorie tra Hong Kong, Adelaide e Australian Open.

Nel primo Slam dell'anno, però, Musetti ha perso una brutta partita contro Luca Van Assche uscendo completamente dal match nel quinto e decisivo set. L'azzurro ha deciso di aggiungere al suo team anche Corrado Barazzutti.

L'ex capitano della squadra italiano di Coppa Davis affiancherà Simone Tartarini e cercherà di contribuire alla crescita di Musetti.

Paolo Bertolucci su Lorenzo Musetti: "Servono anche la testa e il fisico"

Dopo la trasferta australiana, Musetti ha scelto di continuare a giocare sul cemento e tornerà in campo al torneo ATP 250 di Marsiglia.

Il 21enne è stato sorteggiato nella parte alta del main draw e sfiderà al primo turno Fabian Marozsan. In un'intervista rilasciata a Fanpage, Paolo Bertolucci si è soffermato proprio sul futuro di Musetti.

"Sulle qualità di Musetti non si discute: il ragazzo ha delle doti incredibili, ma poi ci vogliono anche la testa e il fisico. Ha praticamente perso l’anno scorso. Adesso vediamo, ha detto che la priorità è diventare padre.

Ho capito, ma a livello sportivo deve fare le cose giuste, altrimenti anche il supercoach non potrà fare nulla" , ha detto Bertolucci. "Sono sicuro che Barazzutti lo metterà sotto e non accetterà un rapporto in cui dall’altra parte non ci sia un coinvolgimento pieno. Non credo che potrà fare miracoli in tempi brevi, ci vuole tempo" .