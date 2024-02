Cazaux: "Non sono precoce come Holger Rune e Carlos Alcaraz, ma la strada è lunga"

© Morgan Hancock/Getty Images

La nuova “vita” di Arthur Cazaux. Dopo l’esplosione del tennista francese agli Australian Open, torneo nel quale si è spinto fino agli ottavi di finale eliminando a sorpresa Holger Rune al secondo turno, il 21enne ha ottenuto una certa notorietà, soprattutto in patria.

Cazaux occupa l’83esima posizione del ranking mondiale e il suo ritorno in Francia è stato accolto con grande calore dai tifosi francesi. Il transalpino ha preso parte al torneo di Montpellier, arrendendosi solo al tiebreak del terzo set al secondo turno contro Felix Auger-Aliassime.

In conferenza stampa Cazaux ha parlato dei suoi ultimi positivi risultati e degli obiettivi futuri.

Le parole di Arthur Cazaux

Il 21enne di Montpellier ha commentato il suo inizio di stagione. “È una bella sensazione.

È vero che quando sono tornato in Francia ho ricevuto molte richieste, sia da Parigi che da Montpellier. Per me è tutto nuovo, non sono abituato a tutto questo e mi sentivo un po' stanco. Ma è comunque un buon segno, anche se tutti sono un po' emozionati.

Sono solo 83° e la strada è ancora lunga. Questo mi fa un po' ridere” ha spiegato il francese. Una grande accoglienza per lui a Montpellier, sua città natale. "Sì, è una grande emozione, ancora di più quest'anno, so che c'è molto interesse nella mia città.

Questo fine settimana sono stato invitato di nuovo a diversi eventi. Sapevo che il pubblico sarebbe venuto numeroso e che ci sarebbero stati molti atleti nel circolo. Sono felice di aver disputato una buona prima partita qui, davanti ai miei amici e alla mia famiglia” ha dichiarato Cazaux.

Anche il francese, come Jannik Sinner, ha i suoi "Carota Boys" che, l’hanno sostenuto nel suo percorso australiano. “In Australia mi hanno aiutato così tanto nel mio primo turno che volevo averli ad ogni partita e ho dato loro dei biglietti.

Qui sono venuti da soli e hanno ricevuto solo una credenziale di accesso dall'organizzazione. Francamente, è bello rivederli. Li ho messi in contatto con i miei amici e c'è una grande atmosfera” ha raccontato Cazaux.

Il numero 83 ha concluso confrontando il suo percorso di crescita con quello di Rune e Alcaraz. “Quando eravamo juniores Rune aveva un anno in meno, quindi sapevo che era molto precoce. Non mi ha sorpreso la sua promozione perché è un gran lavoratore e ha sempre avuto vita facile.

Io non sono così precoce come lui o Alcaraz, ma ho il mio percorso e progredisco al mio ritmo. Ho avuto molti infortuni che mi hanno rallentato molto, ma questo non mi ha impedito di crederci. Sto andando al mio ritmo e vedremo dove mi porterà” ha dichiarato Cazaux.