Tsitsipas mette in guardia gli avversari: "Voglio uno Slam e una madaglia Olimpica"

© Daniel Pockett/Getty Images

La decima posizione nel ranking Atp è il punto più basso mai raggiunto da diversi anni a questa parti. L’ultima stagione di Stefanos Tsitsipas è stata magra di soddisfazione. Anche questo inizio di stagione non è iniziato come sperava.

La battuta d’arresto contro Taylor Fritz non sembra però aver incrinato le certezze del greco, che è convinto di potersi riprendere nel più breve periodo un ruolo da protagonista nel circuito. "Il mio obiettivo quest'anno è vincere un Grande Slam e una medaglia olimpica.

Significa molto per me. Gareggiare al fianco di mio fratello Petros ai Giochi Olimpici di Parigi è uno dei sogni della mia vita", ha detto il tennista ateniese ai media locali. Oltre al fratello Petron, Stefanos ha a cuore un altro membro della famiglia, il padre Apostolos, suo allenatore: "Mio padre e io abbiamo sempre avuto il tennis in comune, era qualcosa che condividevamo.

Quando non è con me, sento che una parte della mia identità di giocatore si perde. In passato, in diversi momenti, non era con me e mi sentivo un giocatore a metà. A volte non parlo bene di lui, ma è l'unica persona che mi capisce, e questo fa parte del lavoro.

La cosa positiva è che possiamo separare la parte paterna da quella di allenatore", ha dichiarato.

Apostolos mette in guardia gli avversari dai due figli

Il padre ha ricambiato poi le belle parole verso il figlio: “Penso che essere un buon padre sia molto importante, dandogli i giusti consigli.

Per quanto riguarda la parte di allenatore, ci siamo evoluti nel corso degli anni. Abbiamo imparato a superare le difficoltà e le avversità"- Il padre dell’ex numero 3 al mondo ha poi messo in guardia tutti gli avversari dai due fratelli, che stanno affinando le loro qualità in campo: “l rapporto tra i due sta diventando sempre più forte, soprattutto ora che possono giocare insieme. Vogliono raggiungere obiettivi che hanno sempre sognato e credo che siano sulla strada giusta".