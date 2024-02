Binaghi chiarisce: “Jannik Sinner è appena partito. A Sanremo ci va chi è arrivato"

© Kelly Defina/Getty Images

Il parere di Angelo Binaghi sulla possibile partecipazione di Jannik Sinner a Sanremo era stato chiaro fin dalle prime battute. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel aveva dichiarato questo, prima che l’azzurro poi prendesse la decisione di non partecipare alla kermesse più famosa in Italia: “Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione.

Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Se tutti insieme vogliamo scrivere una storia diversa dobbiamo proteggerlo". Qualche giorno più tardi, il numero uno italiano, da Palazzo Chigi, ha confermato le voci di corridoio che lo avrebbero visto declinare l’invito di Amadeus in una delle cinque serate a Sanremo: “È un evento bello ma la stagione in Australia è finita e ci sono altri traguardi.

Durante la manifestazione sarò già a lavorare: è quello che mi piace fare. Quindi non ci andrò. È importante il modo in cui un tennista reagisce a un successo come questo, così come alla sconfitte.

Sono un ragazzo semplice, ho 22 anni e mi piace giocare al computer come gli altri. Penso apprezzino molto questo di me" disse, chiudendo l’alone di curiosità che si stava creando attorno a lui.

"Al Festival ci va chi è arrivato, lui è appena partito"

Binaghi poi è tornato sull’argomento, chiudendo il cerchio e giustificando il no di Sinner: “Al Festival ci va chi ci è arrivato, Sinner è appena partito.

Jannik ha almeno 15 anni davanti per poter andare all’Ariston. Dobbiamo spingerlo il più possibile, non perdere tempo a fare passerelle. Ne ha già fatte di numerose, purché doverose, in questi giorni”, ha concluso il massimo dirigente della Federazione ai microfoni dei media presenti ieri dopo l’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.