Andy Roddick impressionato da Jannik Sinner: "Non ha alcun senso per me"

© Graham Denholm/Getty Images

E’ un Andy Roddick molto attivo nel corso del suo podcast ‘Served with Andy Roddick’. Dopo aver parlato di Carlos Alcaraz, non facendo mancare anche qualche critica, e di Daniil Medvedev, a sua detta uno dei tennisti più sottovalutati di sempre, è la volta di Jannik Sinner.

L’ex numero uno americano ha detto la sua sul fenomeno del momento, colui che è stato capace di scardinare dal trovo in Australia il pluricampione Novak Djokovic. Andy è rimasto particolarmente impressionato da alcune caratteristiche dell’altoatesino, che a sua detta “non hanno alcun senso” Ecco il suo intervento: “Vedo questo nuovo prototipo di tennisti professionisti, super snelli, super atletici, super in forma.

Giocano tutti bene su entrambi i lati. Possono colpire lungo, possono colpire in diagonale. Sinner colpisce in modo aperto, come se fosse una sorta di difesa, ma poi manda dei missili lungo la linea dal nulla”, ha detto.

Poi ha concluso in modo scherzoso: “Mi sembra di prendere delle pillole per la pazzia. Quando lo guardo, non ha alcun senso per me".

"Il suo servizio lascia molto a desiderare"

Roddick come detto ha invece riservato qualche critica al suo rivale, Alcaraz.

Secondo l’ex big server, lo spagnolo non ha un servizio all’altezza: “Lascia molto a desiderare. È l'unica cosa che non credo sia migliorata molto negli ultimi due anni. Ricordo di averlo osservato, quando ha vinto Miami un paio d'anni fa e serviva a 135, mentre ora mi sembra che serva a 127.

"Soprattutto per quanto è bravo con la prima palla e per quanto è in grado di intimidire il giocatore. In questo momento, anche il suo servizio in slice sembra che vada piatto. Non ha quello swing alla Pete Sampras, in cui il servizio si allontana da te e tu devi inseguirlo. Quindi penso che il servizio sia il punto più ovvio da migliorare con Alcaraz”, ha concluso.