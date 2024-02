Filippo Volandri dopo l'incontro con Mattarella: "Un emozione enorme"

© Fran Santiago/Getty Images

Alla conquista di nuovi obiettivi. È questo l’imperativo della nazionale italiana di tennis che, dopo l’impresa di riportare la Coppa Davis in Italia dopo 47 anni, guarda già al futuro con consapevolezza e determinazione.

La squadra che ha trionfato nelle Finali di Malaga è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale si è complimentato con i protagonisti dello storico successo, dimostrando una grande preparazione e un attaccamento al movimento tennistico azzurro.

Ai microfoni di Sky il capitano della squadra, Filippo Volandri, ha espresso la propria emozione e rivelato quali sono i prossimi traguardi da raggiungere.

Le parole di Filippo Volandri

Volandri ha commentato così l’incontro con Mattarella: “È un’emozione enorme.

Il riconoscimento numero uno dal nostro tifoso numero uno perché era ferratissimo. Sapeva perfettamente tutto quello che era successo dalla Davis in poi. È stato molto gratificante essere ricevuto dal Presidente, che ha speso belle parole per noi, ma soprattutto è il riconoscimento di un messaggio di fratellanza, di forza del gruppo.

Questo ci rende molto orgogliosi”. Sulla grande preparazione del Presidente della Repubblica sul percorso azzurro a Malaga, il capitano della nazionale ha dichiarato: “C’è solo da imparare. A saperlo sarei venuto anche prima per cercare di carpire qualche segreto in più.

È una persona con un’esperienza importante, che ha speso delle parole che ci serviranno anche per il futuro. Quello che ci siamo detti è solo un arrivederci”. Sui prossimi obiettivi. “Speriamo che il futuro aggiunga molto al nostro gruppo.

La promessa è quella di vincerla con Matteo (Berrettini) in campo. Questo è quello che ci siamo posti come nostro nuovo obiettivo. Sappiamo che il raggiungimento di un obiettivo porta poi a costruirne un altro. Abbiamo un Olimpiade quest’anno: abbiamo riportato in Italia una cosa che mancava da una cinquantina di anni, cercheremo di portarne un’altra che manca da un centinaio di anni. Ci stiamo rimboccando le maniche e lavoreremo duro” ha concluso Volandri.