La promessa di Angelo Binaghi a Mattarella: "Torneremo presto per festeggiare ancora"

© Julian Finney/Getty Images

Accoglienza da eroi per gli eroi della Coppa Davis. È stato un momento di grande emozione quello che ha visto la squadra di Coppa Davis accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha ringraziato pubblicamente i protagonisti dello storico successo a Malaga per le emozioni regalate ad un’intera nazione.

Un pomeriggio speciale per Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Matteo Berrettini (presente nonostante non abbia preso parte alla competizione), il capitano Filippo Volandri ma soprattutto per Jannik Sinner, lodato dal presidente per il titolo conquistato a Melbourne.

È intervenuto anche il presidente della Fitp Angelo Binaghi, il quale ha sottolineato la crescita del tennis italiano e la forte unione di questo gruppo, fondamentale per raggiungere il trionfo in Coppa Davis

Le parole di Angelo Binaghi

Binaghi ha ringraziato Mattarella per l’invito ricevuto, un privilegio per tutta la squadra.

“Signor Presidente, a nome dei ragazzi della squadra campione del mondo e della Federazione che ho l'onore di rappresentare, la ringrazio per il privilegio che ci ha concesso di essere qui per celebrare una vittoria storica che il nostro Paese inseguiva da 47 anni” ha dichiarato il presidente della Fitp, che ha ricordato una promessa fatta al Presidente della Repubblica in occasione della cavalcata di Berrettini a Wimbledon: “Si ricorderà due anni fa quando invitò me e Matteo Berrettini, fresco finalista di Wimbledon insieme alla squadra nazionale di calcio vincitrice degli Europei, le dicemmo: "Vedrà che presto torneremo da vincitori anche noi".

Ce l'abbiamo fatta. In queste settimane stavamo preparandoci per venire da lei quando Jannik Sinner ha superato se stesso compiendo un'impresa che noi italiani non avevamo mai fatto e che credo che abbia emozionato anche lei”.

Un successo merito di un gruppo di ragazzi straordinari. “La Coppa Davis è la competizione più bella che c'è nel tennis, in uno sport dannatamente individuale è l'unica che ti permette di giocare per la tua famiglia, la tua comunità, il tuo Paese.

E questo ti dà emozioni che la rendono la più affascinante di tutte. Abbiamo vinto a Malaga, sostenuti dal Ministro dello Sport Andrea Abodi che ci ha fatto sentire il sostegno del Governo e al segretario generale del CONI Carlo Mornati che ringrazio.

Abbiamo vinto grazie a un gruppo di ragazzi straordinari. Sono bravi ragazzi oltre che dei grandi campioni: questo rappresenta una rarità nella storia del tennis italiano ed esalta la nostra diversità” ha dichiarato Binaghi.

Il presidente della Federazione italiana ha concluso poi con un’altra promessa: “Abbiamo sempre sostenuto che la nostra missione prioritaria che vincere le medaglie non dovesse essere la nostra priorità, ma la conseguenza del diffondere il tennis, lo sport in tutto il Paese e tutte le fasce sociali della nostra nazione.

Capirà quanto oggi siamo contenti di poterlo fare con alle spalle dei ragazzi come questi. Sono sicuro che non passeranno altri 47 anni per tornare da lei a celebrare i prossimi successi. Ce la metteremo tutta perché questa emozionante giornata possa diventare una splendida consuetudine nei prossimi anni”.