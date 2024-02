Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Ringrazio tutta la squadra"

© Antonio Masiello/Getty Images

"Ringrazio tutta la squadra, il lavoro del capitano e anche Matteo Berrettini. Ho seguito il vostro percorso, perdendo una sola partita. Ho visto tutte le partite con Olanda, Serbia e Australia. 47 anni sono stati un lungo periodo, in quei giorni avete manifestato coesione e spirito di squadra" .

Si è aperto con queste splendide parole il discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale per omaggiare l'impresa compiuta dalla squadra di Coppa Davis a Malaga lo scorso novembre.

Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri e guidati da Jannik Sinner hanno riportato in Italia l'insalatiera dopo 47 anni e regalato un sogno a milioni di appassionati.

Sergio Mattarella al Quirinale: "Ringrazio tutta la squadra"

"C'è stato grande valore umano, oltre a quello sportivo.

Ricordo la Davis del 1976, quella squadra che vinse la Coppa in Cile. Mi ricordo anche altre partite, la Davis del 1960 per esempio. Sono convinto che non attenderemo ancora così a lungo per un'altra vittoria" , ha continuato il Presidente della Repubblica.

"Avete avvicinato i giovani al tennis e in Australia l'entusiasmo si è rinnovato con la vittoria di Sinner. Ho guardato solo dal 4° set, ho avuto subito la certezza che avrebbe vinto. E' stato un grande successo. Tutti ora si attenderanno che vinca sempre, ma è giusto che non si faccia alcuna pressione.

Quello che è importante è l'impegno. Ci sono i prossimi tornei e i Giochi. Nessuna pressione, ma siamo certi che farete il meglio. Auguri! " . Tutti i protagonisti - visibilmente emozionati - erano presenti all'evento: da Sinner, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego a Lorenzo Musetti e Simone Bolelli.

Al Quirinale anche Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. I giocaotri hanno regalato al Presidente della Repubblica una speciale racchetta.