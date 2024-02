Roddick sorprende su Medvedev: "Troppo sottovalutato. E' migliore di me"

© Graham Derholm/Getty Images

Poco meno di una settimana fa si è disputata a Melbourne la finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che ha consegnato all’italiano il primo titolo del Grande Slam. Dopo un vantaggio iniziale di due set, che faceva pensare ad una comoda chiusura del match per il russo, è arrivata la veemente rimonta del 22enne azzurro, prima portandosi sul 2 pari e poi completando l’opera conquistando il terzo set.

Un match dai due volti, ma che ha mostrato ancora una volta la bravura del moscovita su queste superfici. Nonostante il bilancio non positivo nelle finali Slam (1 sola vittorie nelle 6 finali), Medvedev si può considerare senza dubbi uno dei tennisti di riferimento di questa epoca.

Di questo parere è anche Andy Roddick, unito da un destino comune a Daniil, avendo giocato cinque finali del Grande Slam con una sola vittoria, sul suolo di casa, agli US Open del 2003. L'ex numero 1 del mondo trova che Medvedev sia altamente sottovalutato dagli addetti ai lavori, che non gli rendono i giusti meriti: "È uno dei giocatori più sottovalutati di tutti i tempi.

Sono disposto a buttarmi sotto il bus per questa domanda. È migliore di quanto io sia mai stato. Ha vinto una finale del Masters, è stato numero 1 al mondo e ha battuto Novak Djokovic in una finale del Grande Slam”, ha dichiarato nel podcast Served with Andy Roddick.

Concludendo il suo intervento con una stoccata alle persone che non credono in lui: “Se qualcuno dice che è 'la speranza di un Grande Slam', è un idiota e non sa di cosa sta parlando".

"Sto sognando nel tennis e nella vita"

Queste le parole di Medvedev dopo la sconfitta contro Sinner a Melbourne: "Rispetto alla sconfitta contro Rafa del 2022 ho sentimenti diversi.

Allora dissi che avevo smesso di sognare, ora sto sognando più che mai e non solo nel tennis ma nella vita. Non riguarda il bambino che sogna, sono un uomo di 27 anni che sta sognando e sta facendo tutto il possibile per il presente e per il futuro. Volevo vincere e sono stato vicino alla vittoria, non so quanto ma di certo non così lontano.