Il ritorno di Benoit Paire: "Il tennis è ancora una mia passione. Gioco per..."

© Julian Finney/Getty Images

La sua ultima vittoria nel circuito maggiore risaliva addirittura al 2 agosto 2022 contro Peter Gojowczyk in quel di Washington. Dopo un anno e mezzo piuttosto complicato, in cui ha disputato soltanto tornei Challenger, Benoit Paire è tornato a giocare una competizione Atp e al 250 di Montpellier ha portato a casa anche una soddisfacente affermazione contro l'ostico britannico Andy Murray.

Agli ottavi il tennista francese, che ha però ritrovato un po' di buon umore, ha dovuto cedere al giovane connazionale Harold Mayot. In conferenza stampa, sempre nella città transalpina, il 34enne ha descritto i momenti difficili che ha dovuto affrontare: "È stato un anno travagliato ma non ho avuto altra scelta che tornare nei Challenger per segnare punti e scalare la classifica.

Il mio obiettivo era finire l’anno tra i primi 100 e non ci sono riuscito, chiudendo al numero 115. Dopo il Covid è stato difficile e non ho ottenuto risultati molto buoni" ha affermato.

Paire non si arrende

"Mi sono ritrovato a giocare solo Challenger per un anno e contro ragazzi che giocano bene.

E continuo a sentire critiche sul fatto che tutto ciò che faccio è bere alcolici e che non abbia senso che io giochi a tennis. È dura ogni giorno ma penso di essermi impegnato abbastanza e di essere stato ricompensato per questo" ha spiegato davanti ai media.

Paire ha concluso con parole forti per rimarcare come abbia fame e voglia di vincere: "Ho ancora la passione per il tennis, voglio giocare per fare partite importanti su grandi campi. Gioco per quello, non per disputare i Challenger.

Penso di avere ancora le carte in regola per entrare nei tornei che mi piacciono. Penso di poter ottenere ancora buoni risultati. Non voglio finire nei tornei inferiori e pentirmene".