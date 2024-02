Schett ammirata da Jannik Sinner: "Ha avuto una crescita più lenta di Alcaraz, ma..."

© Cameron Spencer/Getty Images

La crescita esponenziale di Jannik Sinner negli ultimi mesi ha colpito proprio tutti. A cavallo tra il 2023 e questo primo mese del 2024 l’azzurro ha raccolto quanto seminato in questi anni di duro lavoro. Dal primo Masters 1000 a Toronto, ai 500 di Vienna e Pechino, passando per lo storico successo con la sua nazionale in Coppa Davis.

L’ultimo grande traguardo è arrivato a Melbourne dove il 22enne ha alzato il suo primo Slam all’Australian Open, senza dimenticare le Finals, solo sfiorate. Un’ascesa rapidissima che ha fatto parlare il mondo intero, che ora si aspetta da lui sempre il meglio.

Ne ha parlato anche Barbara Schett, che nel consueto salottino ad Eurosport ha evidenziato gli enormi progressi dell’italiano. L’ex tennista ha usato come metro di paragone il suo grande rivale, Carlos Alcaraz, che ha ottenuto prima di lui importanti successi, ma che ora non sembra più così avanti: “Sinner ha portato il suo tennis in un'altra dimensione negli ultimi anni e mi piace la sua progressione.

È un po' più lento di Carlos Alcaraz ma fisicamente è cambiato visibilmente, ha preso cinque o sei chili. Taglia gli angoli più di prima, togliendo tempo all'avversario, e i suoi colpi sono ancora più potenti, così come il suo servizio.

Ricordo la sua finale contro Medvedev a Vienna l'anno scorso e ora è ancora migliore di uno o due punti percentuali”, ha dichiarato ammirata.

"Sono molte le cose che mi hanno impressionato di lui"

Ha parlato di Sinner anche il suo collega Mats Wilander: “Sono molte le cose che mi hanno colpito del successo di Jannik Sinner, ma quello che ricordo più di tutto è che non si è mai fatto prendere dal panico.

È davvero impressionante per un giovane giocatore che stava giocando la sua prima finale del Grande Slam e si è trovato rapidamente sotto di due set a zero. Non credo di aver mai visto un'impresa simile da parte di un ventiduenne", ha detto l'ex tennista svedese.