Malagò celebra l'impresa di Jannik Sinner: "E' nel Pantheon dei miti del tennis"

© Kelly Defina/Getty Images

Il successo di Jannik Sinner agli Australian Open ha conquistato tutti. L’impresa realizzata dal campione azzurro ha fatto parlare un popolo intero. Tanti hanno voluto mandare attestati di stima al nuovo campione slam. Dal Papa alle cariche politiche, passando per i tanti sportivi, che pur non giocando a tennis, hanno saputo apprezzare il traguardo raggiunto.

Ai complimenti per il 22enne altoatesino si è unito anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, che gli ha dedicato uno splendido messaggio: “Da oggi più che mai nel Pantheon dei miti intramontabili del tennis azzurro e mondiale.

Uno stratosferico Sinner è il re dell’Australian Open dopo una maratona di speranza, sofferenza ed emozione, trasformata in gioia incontenibile. È storia da applaudire, vivere e proiettare all’infinito per scrivere nuove pagine di gloria.

Complimenti, Jannik. A te, al tuo staff, alla Federtennis. Sei un’eccellenza” ha dichiarato. Dopo aver incontrato ieri la premier Giorgia Meloni, il numero quattro azzurro sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con gli altri azzurri che hanno conquistato la Coppa Davis alla fine dello scorso anno.

Anche il Papa si unisce ai complimenti a Sinner

Un altro messaggio, quasi inaspettato, è arrivato nelle scorse ore dal dal Pontefice Papa Francesco, che in un'udienza in Vaticano con delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, ha colto la palla al balzo per complimentarsi con il tennista altoatesino per lo splendido successo conquistato a Melbourne.

Queste le sue parole: "Lo sport offre opportunità per la crescita di ogni persona e della società. Nel tennis sembrerebbe che la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull'avversario, ma in realtà, fin dalla sua origine inglese, è espressione dell'apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall'esterno e a un dialogo con altre culture" ha affermato, così come riferito da Vatican News.