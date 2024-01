Dominic Thiem, annuncio sul tennis: "Devo capire se ne vale davvero la pena"

© Julian Finney/Getty Images

I tempi della vittoria agli US Open sono lontanissimi, l'infortunio e il rientro in campo ma Dominic Thiem non è più tornato quello di un tempo. C'è chi addossa questa situazione al fisico e chi invece parla di una questione psicologica, la realtà forse è una via di mezzo ma Dominic sta lavorando intensamente e spera di tornare il prima possibile.

In Australia il tennista è stato eliminato subito, eliminato dal canadese Felix Auger Aliassime, anch'egli in netta crisi. Nel corso di una conferenza stampa tenuta in queste ore Thiem ha annunciato l'addio dal suo coach Benjamin Ebrahimzadeh; Thiem ha confermato di aver già scelto il sostituto, ma al momento non ha fatto il suo nome.

L'unica cosa certa è che il nuovo coach non è austriaco. La decisione è sta presa dopo i risultati in Australia. Come riporta il Der Standard Thiem farà tre Challenger a Marzo, Szekesfehervar, Zara e il Challenger di Napoli.

In fondo fino a Montecarlo non ha punti da difendere e quindi Thiem ha spiegato: "Così posso avvicinarmi al numero 70-60 del ranking e posso così pianificare i tornei perché in questo momento è davvero dura.

Ogni 250 è davvero difficile da affrontare". Poi Thiem ha rilasciato parole che fanno tremare i suoi tifosi e che mettono in bilico il suo futuro: "Vedo questo 2024 come un'ultima possibilità, se riesco posso svoltare rapidamente.

In che senso ultima chance? Beh, sono tornato da due anni dall'infortunio, nel 2022 ho terminato come numero 100 e nel 2023 ho concluso la classifica come numero 98. Se finisco di nuovo in queste posizioni devo capire se ne vale la pena".

Thiem ha spiegato che il suo obiettivo è finire almeno tra i primi 50 al mondo. Riguardo un possibile ritorno come suo coach di Gunter Bresnik, Thiem ha spiegato: "No assolutamente. Il nuovo coach sarà uno che mi conosce fin da quando ero giovane e ho visto lui come ultima possibilità per provare a tornare". Thiem ha confermato ora di non avere alcun problema fisico e di essere pronto a scendere in campo.