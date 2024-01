© Julian Finney/Getty Images

"Sono super felice di essere riuscita a vincere il secondo Slam. Spero davvero di poter costruire il mio tennis, migliorare e continuare a vincere" . È sorridente, serena e in armonia con la natura Aryna Sabalenka mentre partecipa al consueto shooting fotografico a Melbourne con la coppa degli Australian Open.

Ha sognato per un anno intero questo giorno, arrivato proprio dove era iniziata la sua personale storia con i tornei del Grande Slam. Dopo aver vinto il primo Major sulla Rod Laver Arena nel 2023, la bielorussa ha visto andare via sotto il peso della tensione le due semifinali disputate al Roland Garros e a Wimbledon e la finale giocata agli US Open.

Sabalenka: "È difficile gestire la pressione quando sei una persona emotiva"

Quando il sentiero è diventato più ripido, Sabalenka ha reagito e ottenuto il secondo successo a livello Slam agli Australian Open 2024 senza perdere nemmeno un set lungo il tragitto.

Anche nell'ultimo atto del torneo, quando la tensione avrebbe potuto giocarle un brutto scherzo, la 25enne di Minsk ha controllato con grande personalità ogni fase della partita. "Sono una persona più aperta ora.

Sono felice di aver costruito alcune amicizie importanti nel Tour, come quella con Paula Badosa. Prima ero chiusa e avevo paura di aprirmi. Non posso ignorare il fatto di essere davvero orgogliosa di aver fatto questo passo. Ho questo controllo su me stessa, ma non è stato facile.

È difficile migliorare sotto questo punto di vista quando sei una persona così emotiva e ti emozioni ogni volta. Bisogna lavorare duramente per avere davvero il controllo in campo" , ha dichiarato Sabalenka al sito ufficiale della WTA.

"Amo il mio team, perché anche dopo una vittoria come questa pensa subito a come possiamo migliorare. C'è tempo per godersi i titoli vinti, ma è una questione di equilibrio" .