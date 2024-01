Wilander esalta l'impresa di Jannik Sinner: "Mai visto nulla di simile alla sua età"

© Cameron Spencer/Getty Images

L’impresa compiuta ieri da Jannik Sinner è destinata a rimanere nella storia del tennis azzurro. Mai nessun tennista italiano era stato capace di alzare il prestigiosissimo trofeo degli Australian Open. 48 anni fa invece l’ultimo successo slam di un nostro giocatore, Adriano Panatta, che vinse il Roland Garros, così come Nicola Pietrangeli fu capace di fare nel 1959 e nel 1960.

Questo successo è stato per molti sorprendente. In pochi si sarebbero aspettati, nonostante l’exploit degli ultimi tornei, un Sinner già così incredibilmente competitivo negli Slam. Soli tre set persi contro.

Uno contro Novak Djokovic in semifinale e due contro Daniil Medvedev nell’inizio horror di match. A colpire però è stata soprattutto la tranquillità mostrata dal 22enne altoatesino, che non si è fatto prendere dal panico, ha sfruttato il momento di calo del russo, ed ha iniziato la sua incredibile rimonta.

Ne ha parlato anche l’ex tennista ora opinionista per Eurosport Mats Wilander: “Sono molte le cose che mi hanno colpito del successo di Jannik Sinner, ma quello che ricordo più di tutto è che non si è mai fatto prendere dal panico.

È davvero impressionante per un giovane giocatore che stava giocando la sua prima finale del Grande Slam e si è trovato rapidamente sotto di due set a zero. Non credo di aver mai visto un'impresa simile da parte di un ventiduenne.

Massimo rispetto", ha dichiarato, parlando questa mattina ai microfoni de l’Equipe.

Anche Rod Laver è impressionato

Impressionato dal successo di Sinner anche la leggenda australiana che alla Gazzetta ha dichiarato: “Sinner è cresciuto tanto nell'ultimo anno e sono sicuro che grazie al suo gioco così completo e alla sua giovane età potrà puntare a molti grandi traguardi.

Ha grande forza, tecnica, precisione. Prosegue secondo i suoi piani senza fretta e questo gli permetterà di stare a lungo ad alti livelli nel ranking. Per essere così giovane possiede già un bagaglio di gioco molto completo e non potrà che migliorare vista la sua grande voglia di crescere".

”Questa vittoria – spiega l'ex tennista australiano – fa parte del percorso di crescita. Se vuoi essere il migliore devi battere i migliori. E penso che superando ancora una volta Nole Djokovic che qui in Australia non perdeva da tanti anni, Sinner abbia cominciato a credere sempre di più nel suo potenziale. Questo gli ha dato una spinta decisiva anche per la finale".