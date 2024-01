Jannik Sinner ammette: "Djokovic è di un altro livello. Il mio modello resta Federer"

© Kelly Defina/Getty Images

All'indomani dello storico successo all’Australian Open Jannik Sinner ha posato nel consueto shooting fotografico a Melbourne. L’azzurro, che ieri ha scritto una pagina importantissima per la sua carriera e per il tennis italiano, ha raccontato ancora una volta le sensazioni vissute alzando il prestigioso trofeo in Australia.

Il numero 4 del mondo ha le sue sensazioni dopo la nottata magica. Ecco quanto estratto da La Gazzetta Dello Sport: “Non ho dormito moltissimo, ma è bello essere qui in questa splendida giornata, per celebrare questo traguardo incredibile, raggiunto grazie all’aiuto del mio team.

Dopo la partita sono andato a mangiare qualcosa con loro, abbiamo parlato un po’, ma è stata una serata molto molto tranquilla. Finisco di fare le ultime cose e stasera avrò il volo, mi riposerò un po’ e poi mi rimetterò a lavoro”, ha dichiarato con grande umiltà.

Il campione di San Candido non perde di mira il focus: “E’ stato un successo importante per me e per la mia carriera, per il mio team, ma non cambia niente di quello che sono. Sono un ragazzo semplice, già non vedo l’ora di ripartire con il lavoro.

"Il mio modello è sempre Federer"

Quando gli si chiede se i 10 titoli di Novak Djokovic sono raggiungibili lui risponde così: “Non ci penso, lui è di un’altra serie. Io ho ancora molto da dare.

Per adesso sono contento così, di potere tenere questa coppa in mano. Non so se siamo di fronte ad un cambio della guardia, è difficile prevedere cosa accadrà in futuro. Ma posso dire di essere contento di far parte della nuova generazione, perché sono quello di cui lo sport ha bisogno", ha spiegato.

" Il mio modello è sempre stato Federer, non solo per la sua classe ma per il modo di porgersi: l'importante è circondarsi delle persone migliori e affrontare tutto col sorriso", ha concluso.