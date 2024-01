Daniil Medvedev e quell'esultanza sul 'karma': "Non era una provocazione a Zverev"

© Graham Denholm/Getty Images

È stato un lungo viaggio quello di Daniil Medvedev in questa edizione degli Australian Open: tanta fatica, tre partite vinte al quinto set (di cui due in rimonta sotto 0-2) ma alla fine culminato con la finale contro Jannik Sinner di domenica.

Ultima delle maratone la vittoria contro Alexander Zverev in semifinale, terminata 5-7 3-6 7-6(4) 7-6(5) 6-3 dopo 4 ore e 22 minuti, che ha permesso al tennista russo di conquistare la sua quinta finale Slam in carriera, la terza a Melbourne.

In conferenza stampa il numero tre del mondo ha parlato del suo rapporto spesso considerato conflittuale col tennista tedesco, soprattutto dopo l’uscita della serie Netflix Break Point, dichiarando poi di star lavorando per poter arrivare a essere una persona e un giocatore migliore.

Le parole di Daniil Medvedev

Il 27enne di Mosca ha chiarito la sua esultanza al termine del match, che l’ha visto urlare “karma” verso il suo angolo. Un gesto considerato una provocazione verso il suo avversario, che aveva dichiarato precedentemente di credere proprio nel karma.

“Non ho detto così. Ho cercato di non andare su Twitter, ma quando ci sono andato l'ho visto dappertutto. Ho pensato: "Oh, mio Dio". Ho avuto alcuni momenti, probabilmente il più importante con Tsitsipas, e anche con lui sembriamo essere amici ma ci rispettiamo più di prima.

Con Zverev è lo stesso. È stato qualcosa legato alla mia squadra. Qualcosa che riguarda la mentalità. Quindi niente a che fare con lui. Non sarei felice di reagire in questo modo” ha spiegato Medvedev. Il tennista russo vuole cancellare quell’etichetta di personaggio antipatico che spesso in passato gli è stata affibbiata.

“L'ho detto prima del torneo, voglio cambiare. Non voglio dire una persona migliore, perché non mi piacciono queste etichette. Voglio solo essere migliore con me stesso. Non avere dopo le partite questi momenti in cui mi chiedo: "Ho fatto questo con il pubblico, è stato giusto, è stato sbagliato, perché l'ho fatto? Mi ha aiutato in campo? Non mi ha aiutato?”.

Voglio solo giocare a tennis ed essere orgoglioso di me stesso” ha dichiarato il numero tre del mondo. Medvedev ha infine ricordato la sua prima finale Slam, quella contro Nadal agli Us Open 2020. “La mia prima finale è stata pazzesca, perché all'epoca non conoscevo il mio tennis così bene come lo conosco ora, quindi era solo l'inizio di quando ho iniziato a essere un giocatore di alto livello.

Sono diventato top 10 per la prima volta, probabilmente un mese dopo Wimbledon, prima degli US Open, giocando contro Rafa. Quindi, in un certo senso, non sapevo come sentirmi. Non sapevo cosa provare, come giocare. I primi due set sono stati piuttosto combattuti perché c'è stato un solo break, ma in partita mi sentivo come se non potessi fare nulla.

Mi sentivo così male. Poi una rimonta pazzesca, purtroppo non sono riuscita a vincere, ma è stata una storia pazzesca. È stato allora che ho creduto ancora di più in me stessa che potevo farcela. Vediamo ancora una volta come si comporterà Jannik” ha concluso il russo.