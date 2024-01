Medvedev: "Mentalmente sono più forte. Sinner mi ha battuto le ultime 3 volte, ma..."

© Cameron Spencer/Getty Images

"Sotto di due set? Ho provato a combattere giocando in maniera più aggressiva, perché ero stanco e non potevo correre per tre ore. In questo modo - in realtà - sono riuscito a recuperare leggermente dal punto di vista fisico" . Daniil Medvedev ha vinto un'altra maratona contro Alexander Zverev completando una pazzesca rimonta con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6( 4) , 7-6( 5) , 6-3.

Il russo ha conquistato la terza finale agli Australian Open e domenica proverà a invertire la tendenza negativa contro Jannik Sinner. Il nativo di Mosca si è infatti arreso all'ultimo atto dell'Happy Slam nel 2021 e nel 2022 perdendo rispettivamente con Novak Djokovic e Rafael Nadal.

"Mentalmente sono più forte rispetto alla vigilia del torneo, perché ho capito di poter fare alcune cose che prima non pensavo di essere in grado di fare. Mentalmente sono più forte di prima e questo mi rende felice" , ha dichiarato Medvedev in conferenza stampa.

Le parole di Daniil Medvedev sulla finale con Jannik Sinner

Medvedev ha trascorso in campo 20 ore e 55 minuti a partire dal primo turno e fisicamente non sarà facile gestire un altro match impegnativo. "Ovviamente è meglio arrivare in finale vincendo le partite in tre o al massimo in quattro set.

Questo è la migliore prospettiva dal punto di vists fisico. Ma sono orgoglioso e non vedo l'ora che arrivi la finale per dare ancora una volta il 100% " . Il russo è in vantaggio 6-3 negli scontri diretti, ma ha perso le ultime tre partite con Sinner a Pechino, Vienna e Torino.

"Non credo abbia apportato molti cambiamenti tattici nelle tre partite in cui mi ha battuto. Ha utilizzato un po' di più il serve and volley, è stato forse più aggressivo, ma è quello che sta facendo contro tutti.

Sta semplicemente giocando meglio. Ci siamo sfidati a fine stagione e non sentivo di essere al 100% . Contro di lui devi esserlo se vuoi vincere. Sta giocando meglio di prima. Penso che tutto sia iniziato quando ha vinto in Canada.

Quindi, se voglio batterlo, devo alzare il mio livello. Spero l'esperienza rappresenti un vantaggio; non avrò invece alcun vantaggio fisico. Non ho idea di come reagirà Jannik alle emozioni della prima finale Slam. Lotterò e vedremo chi vincerà" .