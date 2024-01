Alexander Zverev: "Sono deluso. Ho perso la partita a causa del mio stato fisico"

© Julian Finney/Getty Images

Prima il sogno, poi un epilogo difficile da digerire. Si interrompe ad un passo dalla finale la cavalcata di Alexander Zverev agli Australian Open. Dopo la straordinaria vittoria ai quarti contro Carlos Alcaraz, il tedesco vola avanti di due set in semifinale contro Daniil Medvedev, arriva a due punti dalla vittoria ma alla fine è costretto ad arrendersi alla rimonta del russo, che si qualifica per la finale imponendosi 5-7, 3-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3.

Una sconfitta che fa male al numero sei del seeding, che per lunghi. Tratti ha assaporato la seconda finale Slam in carriera dopo quella persa con Thiem agli Us Open 2020. In conferenza stampa il 26enne tedesco ha espresso la propria delusione, spiegando le ragioni del suo calo fisico dal terzo set in poi.

Le parole di Alexander Zverev

L’ex numero due del mondo ha commentato così il suo percorso in queste due settimane australiane: “Per tutto il viaggio in Australia ho giocato abbastanza bene. Stavo giocando bene da qualche mese a questa parte, quindi è ovviamente molto deludente”.

Sulla partita contro Medvedev. “Alla fine del secondo set ho iniziato a perdere energia. Ho iniziato a non sentirmi più così fresco. Stavo un po' male. Mi sono ammalato dopo la partita contro Alcaraz con un po' di febbre e cose del genere, quindi questo ovviamente non ha aiutato il recupero, e ho giocato parecchio.

Ho perso un po' di energia alla fine del secondo set, e contro di lui è impossibile giocare quando non si è al 100% fisicamente, perché è letteralmente uno che non ti concede nulla. Ti fa lavorare per ogni singolo punto e quando non riesci più a farlo diventa molto difficile” ha spiegato Zverev, che poi ha aggiunto: “Ovviamente sono stato molto vicino nel terzo e quarto set, ma non ero più lo stesso giocatore dei primi due set.

Stavo solo tenendo duro. Non stavo perdendo il servizio, ma nei primi due set mi sembrava di essere molto in vantaggio sul suo servizio, cosa che poi è cambiata nel terzo set”. Per Zverev si tratta della seconda sconfitta in carriera da situazione di doppio vantaggio.

La prima volta era stata proprio la finale degli Us Open persa contro Thiem. “È frustrante. Ma per me è più frustrante il fatto di non sentirmi al 100% fisicamente. Mi ha tolto la possibilità di giocare.

Stavo giocando molto, molto bene per tutto il viaggio in Australia. Ho perso la partita a causa di uno stato fisico, non a causa del tennis. Per me è una delusione. Probabilmente è la prima volta o una delle prime volte nella mia carriera che succede.

Ma l'altra cosa è che posso essere orgoglioso di me stesso perché ho fatto tutto il possibile. Ho fatto tutto il lavoro nella offseason, ho fatto tutto il lavoro qui in Australia. Ero concentrato, ma le cose sono accadute fuori dal mio controllo, in un certo senso. Spero che non sia la mia ultima occasione” ha concluso il tennista tedesco.