Nicola Pietrangeli, che elogi a Jannik Sinner: "Ora è il migliore al mondo"

Non potevano mancare alcune reazioni alla storica vittoria di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. L’azzurro giocherà domenica una finale che mai prima d’ora i nostri colori avevano vissuto.

Un momento incredibile per il movimento tennistico italiano di cui per anni si è fatto carico Nicola Pietrangeli, capace nel corso della sua carriera di vincere ben 2 Roland Garros. La leggenda, spesso paragonata insieme ad Adriano Panatta al campione altoatesino, ha prontamente commentato l’impresa messa in atto questa mattina a Melbourne: “E’ stato impressionante, ha giocato un tennis di livello pazzesco.

Adesso che ha sconfitto il numero uno al mondo è diventato lui l’uomo da battere. Ma anche se aumentano le pressione sarà in grado di gestirlo”, ha dichiarato ai microfoni dell’Adnkronos. L’ex tennista nativo di Tunisi non ha dubbi sul fatto che al momento Sinner non abbia rivali di nessun tipo; “E’ un campione vero.

Ha soli 22 anni e ci regalerà grandissime gioie. Al momento è il più forte al mondo, non solo per come ha giocato in Australia ma anche per gli ultimi mesi“. Al di là di come andrà il match tra gli altri due semifinalisti Alexander Zverev e Daniil Medvedev, Pietrangeli si lancia in un pronostico: “Chiunque sia il suo prossimo avversario, sarà temibile, Tuttavia se gioca come ha fatto oggi vince“, ha esclamato.

Jannik: "E' stato il risultato più prestigioso della mia carriera"

In conferenza stampa Sinner ha parlato del grande traguardo raggiunto: "Si, questo è stato il miglior risultato della mia carriera. Quando giochi contro Nole sei consapevole che sarà una sfida difficile, e nel Grande Slam è diverso.

È stata davvero dura, soprattutto dopo aver perso il terzo set con un match point fallito. Ho provato ad essere comunque il più positivo possibile e ho deciso di andare solo per la mia strada. Sono davvero felice. Le vittorie alle Finals e in Davis? Si, mi hanno aiutato e mi hanno dato sensazioni migliori", ha concluso.