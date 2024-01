Il sogno di Zheng Qinwen: "Credo nel destino. Li Na significa molto per me"

© Julian Finney/Getty Images

Era scritto nelle stelle. Sarà Zheng Qinwen l’avversaria di Aryna Sabalenka nella finale femminile degli Australian Open 2024. La tennista cinese, alla prima finale in uno Slam, ha battuto in semifinale l’altra sorpresa del torneo, l’ucraina Dayana Yastremska, con un doppio 6-4.

Un risultato storico per il movimento tennistico cinese, esattamente dieci anni dopo il successo di Li Na nel major australiano. La 22enne cinese ha commentato lo straordinario risultato ottenuto, esprimendo tutta la propria ammirzione per la leggenda del tennis asiatico.

Le parole di Zheng Qinwen

La prossima numero 7 del mondo ha parlato così della sua vittoria in semifinale: “Sicuramente è stata una sensazione incredibile arrivare alla mia prima vera finale di un Grande Slam. È il mio sogno da quando ero bambina.

Quindi in questo momento sono molto felice, ma so che c'è ancora da lottare. Sto cercando di controllare le mie emozioni in questo momento “. Sul suo percorso e sulla prossima avversaria in finale. “Sono sicura che la finale sarà molto competitiva, perché credo che Sabalenka sia una delle giocatrici più forti del momento.

Ha il servizio più importante, il dritto più importante, il rovescio più importante. È una giocatrice davvero completa. Non ho affrontato grandi teste di serie negli ultimi turni e lei sarà la prima che affronterò.

Ma, si sa, è un match, quindi vediamo cosa succederà in finale” ha commentato la tennista cinese. Per Zheng si tratta di un segno del destino, visto che arriva all’ultimo atto del torneo esattamente dieci anni dopo Li Na, ultima atleta cinese ad aver raggiunto questo traguardo.

“Credo nel destino. Ma cerco di non lasciare che altre cose mi influenzino. Quando tutto funziona bene, credo nel destino. Ma se il destino non va dalla mia parte, non ci credo per niente” ha scherzato la cinese, che sulla storica connazionale ha aggiunto: “Le ho parlato.

Mi ha consigliato di non pensare troppo. Lei significa molto per tutti i ragazzi cinesi della mia stessa età. Perché credo che sia la prima ad aver vinto uno Slam. Voglio dire, è incredibile per una donna asiatica in quel momento.

Quindi ha dato molta speranza ai giovani ragazzi come me”. Zheng ha infine concluso parlando del significato speciale che questo torneo ha per lei: “Sarà la mia prima vera volta. Anche Li Na ha vinto qui. Quindi non può essere più speciale che qui agli Australian Open.

C'è un sacco di pubblico cinese che mi sostiene nello stadio. Mi sembra di giocare in Cina. È fantastico”.