Kyrgios: "Carlos Alcaraz si è dimostrato umano, ma diamo meriti a Zverev"

© Julian Finney/Getty Images

Si terranno domani le semifinali degli Australian Open maschili di tennis, il primo e tanto atteso torneo del Grande Slam del 2024. Stanotte partiranno per primi Novak Djokovic e Jannik Sinner, i due si affronteranno in quella che per molti è una finale anticipata: il serbo è grandissimo favorito, ha disputato dieci semifinali qui a Melbourne e alla fine ha sempre vinto il torneo.

Per Sinner è la prima volta in questa fase del torneo, l'azzurro è in grandissima forma ma si troverà dinanzi il peggiore degli ostacoli. Ma non solo Djokovic Sinner perché qualche ora più tardi si giocherà l'altra semifinale tra Daniil Medvedev, numero tre del seeding e il tedesco Alexander Zverev, per certi versi rivelazione del torneo.

Già in passato Sascha è stato capace di grandi imprese, ma ora è meno atteso ed è stato capace di battere ai Quarti il numero due al mondo Carlos Alcaraz. E il tutto nonostante le polemiche avvenute in questi giorni per il processo che subirà a Maggio e che lo vedranno suo malgrado protagonista.

Proprio di Zverev, di Alcaraz e di tanti altri ha parlato Nick Kyrgios, tennista che in questi giorni sta commentando il torneo per Eurosport. Nick ha rilasciato interessanti dichiarazioni ed ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole nello specifico riguardo il match tra Alcaraz e Zverev: "Per la prima volta Alcaraz si è mostrato umano, non lo avevo mai visto così.

Diciamo che non è stato incredibile come lo è invece di solito. Va dato anche merito a Zverev, ha fatto un percorso incredibile per arrivare fin qui e il suo tennis è stato impeccabile". Parlando ancora del match Nick ha proseguito: "Ha concluso il match con l'85 % di prime palle, non ha mai avuto questi numeri.

Alcaraz era nervoso durante il match mentre Zverev appariva tranquillo. Mi ha stupito anche con la seconda che appariva piuttosto solida", ha concluso così Nick che ha svelato anche altri retroscena sulla sua carriera.