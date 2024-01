Sabalenka batte Gauff: "È stato un match incredibile. Felice di essere in finale"

© Phil Walter/Getty Images

Terza finale Slam in carriera - seconda consecutiva agli Australian Open - per Aryna Sabalenka. La giocatrice bielorussa è a un solo passo dalla difesa del titolo e per aggiungere in bacheca il secondo Major dovrà battere Qinwen Zheng.

Al penultimo atto del torneo, l'ex numero uno WTA si è presa la rivincita ai danni di Coco Gauff mostrando grandi miglioramenti nella gestione delle emozioni. Emblematico il primo set, quando si è ritrovata sotto 5-6 dopo essere stata avanti 5-2.

La bielorussa non ha mollato la presa, ha brekkato l'americana e vinto il tie-break.

Aryna Sabalenka: "Darò tutto in finale. Match incredibile contro Gauff"

“È stato un match incredibile. Lei è una grande giocatrice e disputiamo sempre dure battaglie l’una contro l’altra.

Penso che la chiave sia stata la mia capacità di restare concentrata a prescindere dal punteggio e da quello che stava accadendo. Ho continuato a lottare e a fare del mio meglio. Sono super felice di essere nuovamente in una finale Slam, spero di poter fare meglio dell’ultima volta( ride, ndr) " , ha detto Sabalenka in conferenza stampa prima di evidenziare le differenza tra la partita persa agli US Open contro Gauff e quella odierna.

"A New York ho giocato in maniera troppo passiva, non le ho messo pressione. Durante la off-season ho lavorato sui colpi che ti permettono di guadagnare la rete e chiudere. Sono contenta abbia funzionato oggi, credo abbia fatto la differenza rispetto alla partita giocata agli US Open.

Da 5-2 a 5-6? Nella mia testa stavo lasciando andare quel set. Mi sono detta: ‘Va bene, continuerò a combattere ’ . È questo ciò che intendo quando ho detto che voglio lottare senza pensare al punteggio.

Ovviamente è dura difendere il titolo in uno Slam, ma sto cercando di ignorare la pressione e restare concentrato. Manca una sola partita e farò del mio meglio” . Sulla finale con Zheng ha poi spiegato: "Abbiamo giocato una sola volta contro, ma ci siamo allenato spesso insieme, anche qui prima dell'inizio del torneo. È davvero una brava ragazza e gioca un tennis fantastico. Sarà una grande battaglia" .