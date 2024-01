Boris Becker analizza il momento no di Holger Rune: "Il problema è mentale"

© Morgan Hancock/Getty Images

Holger Rune non se la passa benissimo. L’uscita del tutto inaspettata contro Arthur Cazaux ha gettato alcune ombre sul suo rendimento, ancora troppo discontinuo per poter ambire alle piazze più importanti del ranking.

Il suo allenatore Boris Becker intanto ha scelto a sorpresa di approfittare dell’assenza del suo assistito per poter fare il commentatore agli Australian Open. Intervistato chiaramente sul momento no del danese, l’ex leggenda ha provato ad individuare cosa non sta funzionando: “Ha perso il primo set al tie-break, poi ha perso il suo primo game di servizio nel secondo set...

Deve migliorare mentalmente. Ha molta ispirazione in campo, ma allo stesso tempo è questo il problema. Si tratta di sapere quando fare cosa: quando rischiare e quando giocare sulla difensiva. È sempre una linea sottile”, ha dichiarato, riferendosi quindi ad un aspetto puramente mentale, che il top ten dovrà necessariamente migliorare.

"Deluso dal risultato ma devo andare avanti"

In conferenza stampa l'ex numero 4 del mondo ha parlato così del ko rimediato: "Dalla preseason fino ad ora mi sono dedicato a essere sempre al meglio. Ovviamente sono deluso di aver perso, ma ora devo andare avanti e migliorare.

È un peccato ma dobbiamo guardare cosa è andato bene e cosa non è andato così bene. Devo tornare più forte e pensare alle cose che devo migliorare" ha dichiarato ai media. Sul match ha inoltre aggiunto: "Quando sei dove sono io, tutti giocano liberamente, la stessa cosa è successa a me a Brisbane contro Shevchenko.

Ma quando permetti loro di giocare bene, giocheranno sicuramente al 100% perché non hanno nulla da perdere. Chiunque può giocare a tennis a questo livello. Arthur non aveva niente da perdere, ci ha provato e io gli ho lasciato fare troppo.

Ma mi sto abituando sempre di più. Non gli ho messo abbastanza pressione. Ha giocato un buon tennis e il merito è suo" ha concluso.