Simone Bolelli e Andrea Vavassori da favola: "Ci godiamo questa esperienza"

© Quinn Rooney/Getty Images

Non c'è solo Jannik Sinner a portare in alto la bandiera dell'Italia agli Australian Open. Simone Bolelli e Andrea Vavassori stanno disputando un torneo di doppio ad altissimo livello a Melbourne e mercoledì hanno blindato una storica qualificazione alle semifinali.

La coppia azzurra si giocherà ora le chances nelle fasi finali dello Slam, con l'ambizione di stupire ancora e regalare altre gioie ai tifosi italiani. Ai quarti i due sono stati in grado di regolare i tedeschi Puetz e Krawietz col punteggio di 7-5, 6-4.

In conferenza stampa hanno analizzato così il match e la loro avventura finora in Australia: "Siamo molto contenti. Onestamente non ci aspettavamo subito di poter giocare una semifinale Slam ma il livello c’è e sapevamo che, forse in un mese o due, il risultato sarebbe arrivato.

Abbiamo iniziato la competizione con le giuste aspettative, sappiamo di poter esprimere un gran tennis ma poi è sempre il campo che parla. Ci siamo salvati in alcuni momenti delicati, sia nel primo che nel secondo set, ma queste partite si decidono sempre su pochi punti" hanno dichiarato nell'intervista riportata da SuperTennis.

Sul prossimo turno

Ora il duo italiano sarà chiamato all'esame Koepfer-Hanfmann, un'altra coppia tutta tedesca. In palio ci sarà un posto nell'ambita finale degli Australian Open: "Sono principalmente ottimi singolaristi, li abbiamo visti un po’ contro Granollers e Zeballos e ora li studieremo ancora meglio in camera.

Quando due singolaristi giocano spensierati il match, può farsi sempre molto complicato. Magari hanno meno schemi da doppisti puri, ma hanno delle armi in più da fondo e nella risposta. Anche noi siamo atipici, giochiamo bene da dietro, serviamo bene e non dobbiamo per forza fare 'i doppisti' e questa è una cosa che sul tour ci differenzia" hanno sottolineato.