Medvedev: "Spero che il match tra Djokovic e Sinner duri oltre sette ore"

Daniil Medvedev era consapevole fin dall'inizio che sarebbe stato un match difficilissimo ed infatti è andata proprio così. Ci sono volute oltre tre ore e mezza e cinque set al numero tre al mondo per avere la meglio sul polacco Hubert Hurkacz, un tennista davvero insidioso su queste superfici.

Un match che ha vissuto alti e bassi con Medvedev sempre in vantaggio e Hubert sempre pronto a rispondere punto su punto. Alla fine il break decisivo è arrivato nel quinto set e il russo ha ottenuto il pass per le semifinali, la terza semifinale in Australia in quattro anni.

Spesso viene criticato ma il rendimento di Daniil nel circuito - soprattutto su cemento - è sempre più continuo. Nella conferenza stampa post match il tennista russo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sapevo sarebbe stata difficile, lui secondo me ha giocato davvero una buona gara ma in ogni set sentivo di avere una chance e sono riuscito quasi sempre a coglierla.

Sono davvero felice e orgoglioso della mia prestazione, con un tennista come Hubi non hai molte chance. Ho giocato meglio sul mio servizio, alla fine è difficile e non so il motivo ma il mio servizio non crea grandi problemi a Hurkacz.

È stato un incontro difficile ma questo mi rende ancora più felice della semifinale". Parlando del match Medvedev ha proseguito: "Problemi fisici per i troppi set? Credo di stare sempre alla stessa condizione, quando giochi sotto il caldo come oggi poi è ancora più dura e dopo ogni match sei letteralmente distrutto.

Poi però faccio un buon lavoro e il giorno libero è sufficiente per stare bene. Alcaraz? Carlos gioca sempre bene e sono consapevole che sarebbe un match durissimo, lui ha vinto anche tornei del Grande Slam e sa come si fa.

Qualche settimana a volte è mancato, ma è un ottimo tennista. Comunque non ha un match semplice, vediamo come va quindi. Io cercherò di giocare come agli US Open e cercherò di rendergli la vita difficile.

Credo che a New York era stanco mentalmente ma anche per me era lo stesso e ora sarà una sfida totalmente diversa. Il servizio contro Alcaraz o Zverev? Probabilmente dovrò cambiare qualcosa, ma credo dipenda anche dalle palline, anche Novak ha subito diverso break e quindi magari è il campo.

Sulla Rod Laver Arena ad esempio c'è un lato controvento. È molto difficile e rischi di avere grossi problemi al servizio. Comunque non sono preoccupato, dopo aver vinto partite e non penso con preoccupazione. Sto bene e spero di continuare così".

Infine non poteva mancare una domanda sull'altra semifinale: "Djokovic - Sinner? Jannik sta giocando bene e sarò onesto non so chi vorrei affrontare in finale tra Djokovic che qui non ha mai perso in finale o Sinner che vive un grandissimo momento. Spero che giochino per sette ore e mezza senza sosta e magari arrivino stanchi al match di domenica".