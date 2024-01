© Cameron Spencer/Getty Images

"Sono felice di affrontare lei, volevo davvero avere la possibilità di prendermi la rivincita. È stata una partita fantastica quella disputata agli US Open. Sono entusiasta di giocare questa semifinale" . Aryna Sabalenka non vede l'ora di sfidare Coco Gauff per vendicare la dura sconfitta subita in finale a Flushing Meadows lo scorso 9 settembre.

L'ex numero uno WTA non ha perso nemmeno un set nelle cinque partite vinte a Melbourne prima di conquistare la semifinale e sembra aver cambiato approccio grazie a una nuova mentalità.

Aryna Sabalenka: "Voglio prendermi la rivincita contro Coco Gauff"

"Penso di essere più matura ora.

Sto cerando di non impazzire in campo, di non affrettare le cose. Voglio giocare punto dopo punto, senza pensare troppo ai miei sogni. Sono stata in grado di eliminare questo tipo di mentalità per concentrarmi maggiormente su me stessa e sulle cose che posso migliorare" , ha spiegato la giocatrice bielorussa.

"Ho lavorato con un mental coach per anni e mi ha aiutata molto, ma ho capito che dovevo controllare meglio le emozioni da sola. Penso sia stata la più grande decisione presa: devo assumermi la responsabilità delle cose che faccio" .

Il ritardo causato dalle lunghe partite della sessione diurna ha spinto gli organizzatori del torneo a comunicare con Sabalenka e Barbora Krejcikova per prendere in considerazione la possibilità di spostare la partita su un altro campo.

"Sono super felice di aver superato questa partita. Barbora è un'avversaria dura e abbiamo sempre avuto grandi battaglie in passato. Sono contenta del livello espresso e della vittoria. Possibile cambio campo? C'era la possibilità che una delle partite programmate in sessione serale venisse spostata, ma abbiamo deciso di vedere l'andamento del match tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.

Avremmo potuto cambiare campo, ma Novak ha vinto il terzo e il quarto set. Sono felice di aver giocato sulla Rod Laver Arena alla fine" .