© Cameron Spencer/Getty Images

Quello con Marta Kostyuk si è rivelato un match duro e combattuto, ma la prova di forza offerta da Coco Gauff sulla Rod Laver Arena potrebbe decisamente fare la differenza negli ultimi giorni di torneo. La giovane giocatrice americana non ha vissuto la sua migliore giornata su un campo da tennis e, nonostante ciò, ha conquistato per la prima volta in carriera le semifinali agli Australian Open lanciando un chiaro messaggio alla campionessa in carica Aryna Sabalenka.

Sotto 1-5 nel primo parziale, Gauff non ha mollato e ha agguantato un insperato tie-break: vinto annullando un set point.

Gauff: "È stato frustrante, ma sono orgogliosa di aver vinto una partita come questa"

“È stata una battaglia.

Non ho giocato il mio miglior tennis, ma sono davvero orgogliosa di essere riuscita a superare una partita come questa. Sotto 1-5 nel primo set? Non stavo giocando bene e sbagliavo praticamente tutto. Ho provato semplicemente a vincere un game in più.

Ovviamente quando sei sotto 1-5 non ti aspetti di conquistare il set, ma credo che ogni punto sia importante. Ho combattuto il più possibile" , ha dichiarato Gauff in conferenza stampa. "Oggi è stato frustrante: sapevo come dovevo giocare ma non riusicivo ad eseguire i colpi.

Risolvere i problemi fa parte del tennis. Questo è quello che ho fatto oggi" . L'americana ha poi espresso il suo punto di vista sull'operato della WTA. "Penso che dopo Cancun stiano cercando di fare passi in avanti per comunicare con le giocatrici riguardo determinate decisioni.

Non abbiamo giocato in Arabia Saudita lo scorso anno perché non hanno avuto tempo: volevano assicurarsi che il messaggio fosse corretto. Giocando lì avremmo l'opportunità di apportare un cambiamento. So che la situazione non è eccezionale e sicuramente non sostengo molte cose, ma spero che la nostra presenza possa migliorare la qualità di vita. Non è stata ancora presa una decisione, quindi non posso parlarne molto" .