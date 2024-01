Fritz esalta Novak Djokovic: "È dura quando non arrivano gratuiti dall'avversario"

© Julian Finney/Getty Images

Ha lottato per quasi quattro ore e ha mostrato di essere competitivo come un campione come Novak Djokovic, ma alla fine - ancora una volta - il tennista americano Taylor Fritz si è dovuto arrendere. I progressi del tennista a stelle e strisce sono evidenti, due set giocati alla pari contro la leggenda balcanica, ma dopo ha dovuto cedere.

Il tennista americano ha guadagnato tre posizioni, è ora numero 9 al mondo e i vertici sono in evidente crescita. Nella conferenza stampa post match Fritz ha rilasciato interessanti dichiarazioni ed ha parlato così: "Sono soddisfatto, ho giocato ad un livello molto alto per i primi due set e sono stati due set durissimi.

Sono passate circa due ore e mezza quando abbiamo finito i due set e alla fine è quello il problema, bisogna arrivare al punto in cui resto competitivo a questi livelli per cinque ore. Penso che una delle cose più importanti sia il fatto che riesce a essere competitivo e a giocare senza sbagliare.

Sicuramente ti fa lavorare davvero e realizza anche grandi vincenti. Alla fine sulla mia seconda lui riesce sempre a rispondermi dalla linea di fondo e non sbaglia mai. È dura quando l'avversario non concede punti gratuiti e devi lavorare su ogni punto.

15 palle break nei primi due set? È stato fantastico arrivare a questo, a un certo punto ero consapevole che lui meritava il break e io sono riusciti a seguirli. Forse avrei potuto servire meglio e in tal caso sicuramente avrei avuto meno problemi al servizio".

Il giornalista ha chiesto a Fritz se ha visto un Djokovic diverso negli ultimi 5 anni e Taylor ha riferito: "No, lui è sempre lo stesso ed è sempre bravissimo. All'inizio ho giocato, poi sono calato al servizio e lui mi ha punito.

Avevo bisogno di punti gratuiti, ma non sono arrivati. Sono stato terribile al servizio, sono stati due ore e mezza terribili". Parlando del match Taylor ha sottolineato: "Non è facile uscire a metà giornata con il caldo e giocare tre set su cinque, bisognerebbe fare qualcosa per noi atleti, soprattutto quando finiamo di giocare la sera e se finisci a giocare alle 2 del mattino, poi tra preparazione e conferenze finisce alle 5. Bisogna avere riguardo per noi giocatori", ha chiuso in maniera polemica il tennista.