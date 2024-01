Cazaux recrimina sul match con Hurkacz: "Ho passato tutta la notte nel bagno"

© Morgan Hancock/Getty Images

E’ stata probabilmente la vera sorpresa di questa edizione degli Australian Open. Parliamo di Arthur Cazaux, talento francese, capace di fare un exploit del tutto inaspettato a Melbourne, proiettandosi fino agli ottavi di finale, dove poi è stato fermato da Hubert Hurkacz.

Prima di questo suo inaspettato percorso aveva vinto appena due match a livello Atp. La partita contro il polacco, che ha messo fine ai suoi sogni, è stata condizionata, stando alle sue parole, da alcuni problemi fisici.

Ecco il suo racconto: “La sera in cui ho vinto contro Griekspoor, sono stato colpito da una gastroenterite. Ho passato tutta la notte nei bagno e non avevo un bell'aspetto. Nel bagno del mio hotel c'era una specie di zona di guerra.

Ieri non ho potuto allenarmi per niente. Ho preso farmaci tutto il giorno, cercando di recuperare al meglio. Ho fatto del mio meglio. Stamattina (lunedì), quando mi sono svegliato, la situazione era ancora migliore, avevo passato una buona notte.

In ogni caso, mi ero preparato mentalmente allo sforzo fisico. Per due set non mi ha dato troppo fastidio, ma dato che dal secondo set non ho potuto mangiare né bere molto, ho sentito le ripercussioni all'inizio del terzo.

Ero pieno di nausea, ma francamente non è questo che mi è costato la partita”, ha poi precisato.

Le parole di Hurkacz

"Penso di aver giocato una buona partita oggi. Ho servito bene e sono stato aggressivo da fondo campo: queste cose mi hanno conferito molta fiducia.

Sono felice della mia prestazione di oggi. Arrivare ai quarti è bello, ma ovviamente voglio fare di più. Credo di poter servire ancora meglio. Lavorerò su alcuni dettagli e sarò pronto per mercoledì.

"Quante cose sono cambiate da quando ho disputato il mio primo quarto in uno Slam? Ho giocato così tante partite da allora. Ho acquisito molta esperienza e penso di essere migliorato tanto. Mentalmente so come gestirmi" .

Sulla prossima partita con Medvedev, Hurkacz ha infine aggiunto: "Daniil è un giocatore straordinario da molto tempo. È stato numero uno al mondo e ha vinto un torneo del Grande Slam. Sarà una partita divertente ed interessante, entrambi daremo il massimo"