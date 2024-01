Hubert Hurkacz sulla partita con Daniil Medvedev: "Daremo entrambi il massimo"

© Daniel Pockett/Getty Images

"Non lo sapevo. Ovviamente Iga Swiatek ha raggiunto la semifinale qui. È davvero emozionante. Spero che sempre più bambini giochino a tennis in Polonia" . Hubert Hurkacz è diventato il 1° giocatore polacco a conquistare i quarti di finale nel tabellone principale maschile degli Australian Open.

Nessuno - tra gli uomini - era riuscito a conseguire questo prestigioso traguardo prima della vittoria ottenuta dal 26enne di Wroclaw ai danni di Arthur Cazaux. Ai quarti ci sarà il sesto capitolo dell'interessante rivalità con Daniil Medvedev.

Hurkacz è avanti 3-2 nel computo degli scontri diretti e ha vinto contro il russo le ultime due partite disputate nel 2022 al Masters 1000 di Miami e al torneo ATP 500 di Halle.

Hurkacz sulla sfida con Medvedev: "Daremo entrambi il massimo"

"Penso di aver giocato una buona partita oggi.

Ho servito bene e sono stato aggressivo da fondo campo: queste cose mi hanno conferito molta fiducia. Sono felice della mia prestazione di oggi. Arrivare ai quarti è bello, ma ovviamente voglio fare di più. Credo di poter servire ancora meglio.

Lavorerò su alcuni dettagli e sarò pronto per mercoledì" , ha raccontato il polacco in conferenza stampa. "Quante cose sono cambiate da quando ho disputato il mio primo quarto in uno Slam? Ho giocato così tante partite da allora.

Ho acquisito molta esperienza e penso di essere migliorato tanto. Mentalmente so come gestirmi" . Sulla prossima partita con Medvedev, Hurkacz ha infine aggiunto: "Daniil è un giocatore straordinario da molto tempo. È stato numero uno al mondo e ha vinto un torneo del Grande Slam. Sarà una partita divertente ed interessante, entrambi daremo il massimo" .