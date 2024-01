Elina Svitolina scoppia in lacrime: "Come se mi avessero sparato alla schiena"

© Julian Finney/Getty Images

Il sogno di poter spingersi verso traguardi ancora più importanti in Australia è svanito a causa di un infortunio alla schiena, che l'ha costretta ad abbandonare dopo tre game la sfida degli ottavi di finale contro la ceca Linda Noskova.

Elina Svitolina è uscita in lacrime da Melbourne per via del problema fisico piuttosto serio, che potrebbe non consentirle di giocare per diverso tempo. In conferenza stampa la giocatrice ucraina ha espresso tutta la sua delusione: "Non avevo mai provato un dolore così lancinante prima d'ora.

Ho avuto qualche fastidio alla schiena, soprattutto a causa della stanchezza il giorno successivo, ma questo è venuto davvero dal nulla. La sensazione è che qualcuno mi abbia sparato alla schiena" sono le parole choc della mamma 29enne.

Il rammarico di Svitolina

"Spero che tutto si risolva in tempi brevi, ma non lo so, speriamo sia solo uno spasmo. Spero di tornare ad allenarmi tra una settimana, anche se il lungo volo di ritorno probabilmente non aiuterà.

In qualche modo dovrò prendermi qualche giorno libero, devo concentrarmi sul mio recupero, fare esami non appena torno a casa e partire da lì. Spero davvero di non avere qualcosa di grave, in questo momento mi sento come se avessi la schiena completamente bloccata, fa molto male, anche camminare.

Non posso muovermi da una parte all'altra, è tutto molto strano" ha dichiarato ai media. Opportunità sprecata in Australia? Ecco la sua risposta: "Tutti i rivali sono forti, tutti giocano un ottimo tennis. Se battono le prime 10 giocatrici e arrivano ai quarti, è perché hanno il livello per esserci.

Un'occasione? Certamente, ma non lo sapremo mai. La mia avversaria, Linda, ha appena battuto Iga, è un'ottima tennista e attualmente è in gran forma. Non si può nemmeno dire che sia stato un sorteggio agevole".