Jasmine Paolini: "Felice per il torneo ma delusa per la partita. Sono un po' triste"

© Daniel Pockett/Getty Images

La prima volta agli ottavi di finale in un torneo del Grande Slam e la consapevolezza di potersi giocare le sue possibilità anche nei più importanti eventi del circuito WTA. Jasmine Paolini dovrà ripartire da queste due constatazioni e non rimuginare troppo su quello che non è stato.

La giocatrice azzurra ha perso un importante treno - sarebbe inutile negarlo - ma quanto di buono fatto a Melbourne deve rappresentare solo un nuovo punto di partenza. Ad avanzare e candidarsi per un posto in finale nella parte alta del tabellone è stata Anna Kalinskaya.

La tennista russa ha mantenuto alta la concentrazione per l'arco dell'intera partita e chiuso con un netto 6-4, 6-2.

Jasmine Paolini: "Contenta per il torneo ma delusa per la partita"

"Sono molto contenta per il torneo, ma c’è anche un po’ di delusione per la partita.

Avrei potuto fare qualcosa di meglio, mi spiace, sono un po’ triste ma il tennis è questo. Lei ha giocato bene, con palla pesante e profonda e ha commesso pochi errori. Avrei potuto e dovuto fare qualcosa in più, le ho reso la vita troppo semplice e lei ha potuto giocare con serenità.

Mi ha messo sotto stress e io, invece di rimanere lucida e trovare delle soluzioni, mi sono messa fretta" ha spiegato Paolini in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis. "Il torneo è stato molto positivo, dobbiamo concentrarci sulle cose buone e migliorare quelle che oggi non sono andate bene.

Le partite che ho vinto sapevo di poterle vincere ma sono riuscita a rimanere sempre lì mentalmente. Sono soddisfatta ma allo stesso tempo vorrei continuare a salire di livello; la sfida ora per me sarà dare ogni giorno qualcosa in più e giocare stabilmente in questi tornei e il più possibile con le top player” .