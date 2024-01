Fritz su Djokovic: "Nole si sente favorito? Ha ragione. Al suo posto farei lo stesso"

© Maya Thompson/Getty Images

Anno dopo anno la sua crescita nel circuito è sempre più evidente e l'americano Taylor Fritz è uno degli assoluti protagonisti di questi Australian Open. Agli Ottavi ha battuto il tennista greco Stefanos Tsitsipas, finalista lo scorso anno, e lo ha tra l'altro superato in classifica.

Fritz sembra in netta crescita e come più volte dichiarato il suo obiettivo ora è puntare alla vittoria di Slam e migliorare il suo livello. Non sarà semplice e tra poche ore si troverà davanti il peggior ostacolo possibile in uno Slam, ovvero il numero uno al mondo Novak Djokovic.

I precedenti parlano chiaro, Fritz non ha mai vinto e non lo ha quasi mai messo in difficoltà però la sua crescita è netta e Taylor ha raggiunto per la prima volta i Quarti in questo Slam. Nella conferenza stampa post match Fritz ha parlato di tanti temi ed è intervenuto così: "Sono davvero felice, penso di aver giocato bene dall'inizio alla fine.

Mi è piaciuto il modo in cui ho concluso il match, mi sentivo in trance negli ultimi game del match e posso dire che stavo bene. Ho preso le decisioni giuste su ogni colpo e sono piuttosto soddisfatto. Era passato tanto tempo dall'ultima volta che mi sentivo così".

Djokovic ha sottolineato che ha visto bene Fritz qui ma allo stesso tempo ha confermato che giocando il suo miglior tennis sente di essere sicuro di vincere questi Quarti: "Siamo 8 a 0 nei precedenti e anche io mi sentirei come lui al suo posto.

Non posso davvero biasimarlo per tutto questo. Penso che le condizioni qui siano più favorevoli per me rispetto agli US Open e in generale credo che l'unica sfida decente contro Nole degli ultimi tempi sia stata a Torino 2022 dove ho servito per il secondo set, in tutte le altre volte ho giocato piuttosto male.

Devo giocare a un livello più alto se voglio vincere contro di lui e spero di giocare almeno come oggi". Per la prima volta Fritz ha battuto un tennista del calibro di Tsitsipas e il tennista è apparso soddisfatto.

Riguardo questi Quarti di finale il tennista ha commentato: "Sono felice, gli altri due Quarti Slam sono arrivati grazie ad un sorteggio favorevole o quando si apriva il tabellone invece stavolta me la sono guadagnata. Credo di aver giocato ad un livello super alto".