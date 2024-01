La delusione di Alex De Minaur dopo la sconfitta con Andrey Rublev: "Sono devastato"

© Julian Finney/Getty Images

Una sconfitta che fa davvero tanto male. Dura soltanto tre set il sogno di Alex De Minaur di conquistare per la prima volta in carriera un posto tra i migliori quattro nello slam di casa. Di fronte al proprio pubblico, il tennista australiano scappa 2-1 su Andrey Rublev, sogna il successo ma alla fine molla la presa, arrendendosi 4-6 7-6(5) 7-6(4) 3-6 0-6 al termine di una battaglia di più di quattro ore.

In conferenza stampa il 24enne di Sidney ha espresso tutta la propria delusione per un risultato sfuggito di mano proprio sul più bello.

Le parole di Alex De Minaur

De Minaur ha commentato così la sfida con Rublev: “È una partita dura e difficile per concludere la mia campagna qui.

Ovviamente aspiravo a qualcosa di più. Andrey ha meritato la vittoria oggi. Ha giocato troppo bene nel quarto e nel quinto set. A mio avviso, si è lasciato andare e ha iniziato a giocare liberamente. Sì, alla fine è stato troppo bravo.

Pensavo che stesse soffrendo fisicamente nel terzo e nel quarto tempo. Si è lasciato andare. Ha iniziato a colpire. Le palle sono entrate. Sono arrivato a un punto in cui non riuscivo a farlo muovere. Lui stava in piedi e colpiva da ogni singola parte del campo.

Questa è stata probabilmente la parte più deludente dell'intera partita”. Il tennista australiano si è detto deluso per come la partita gli sia sfuggita di mano. “Ad essere sincero, credo che oggi un paio di cose mi abbiano deluso.

Uno di questi è stato il mio servizio. Non riuscivo a trovare la prima di servizio. Nei momenti cruciali, gli ho concesso troppe seconde e lui è stato in grado di giocare liberamente. Pensavo che saremmo arrivati al quinto set e che sarei stato in grado di reggere fisicamente.

Ho giocato un paio di punti mediocri nel primo game, e lui ha giocato due punti davvero buoni, e all'improvviso mi sono trovato sotto e stavo giocando per recuperare” ha spiegato De Minaur. Al tennista australiano manca ancora l’ultimo passo per poter fare il salto di qualità e vincere con i più forti.

“Credo di essere un giocatore diverso. Forse un paio di anni fa o anche l'anno scorso sarei stato seduto qui, forse anche contento del risultato, dicendo: "Probabilmente non avrei dovuto vincere, è più alto in classifica di me, l'ho portato al quinto set, uno sforzo discreto".

Ma le cose sono completamente cambiate, perché ora sono seduto qui e sono assolutamente devastato perché ho visto sfuggire una grande opportunità e un match che credevo fortemente di poter vincere” ha commentato il numero 10 del mondo, che poi ha aggiunto: “So che è un po' deludente essere seduto qui dopo una sconfitta al quarto turno.

Penso di aver fatto molti passi nella giusta direzione. Penso che il mio livello sia abbastanza alto. Quest'anno sono 3-1 contro avversari tra i primi dieci. Oggi ci sono andato molto vicino. Sto facendo le cose giuste. Il servizio deve aiutarmi un po' di più in queste fasi, in questo tipo di partite. Sì, probabilmente è così”.