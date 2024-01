Sabalenka: "Mi sento più forte rispetto allo scorso anno. Spero di continuare così"

Nuovo record di precocità per Carlos Alcaraz: prima apparteneva a Bjorn Borg

Kyrgios su Novak Djokovic: "Se non avesse vinto 24 Slam direi che è un pazzo"

Medvedev: "Djokovic mi ha sempre trattato allo stesso modo. Le persone non sanno... "

È dura perdere una persona cara, soprattuto un padre. Devi trovare la motivazione per andare avanti nella vita" , ha raccontato Sabalenka in conferenza stampa.

Uno dei temi affrontati riguarda la scomparsa di papà Sergey. "Mi sento connessa e legata ai miei fan. Volevo semplicemente aprirmi con loro. Credo che la mia storia possa motivare le persone e aiutarle a trovare un via d'uscita nelle situazioni difficili.

Mi sento ancora allo stesso modo. Devi sempre provare a giocare il tuo miglior tennis e lottare per vincere. Provo esattamente le stesse sensazioni" . La giocatrice bielorussa troverà dall'altra parte della rete ai quarti di finale Barbora Krejcikova .

Pensando al primo Slam conquistato nel 2023 in Australia, Sabalenka ha spiegato: "Pensavo che mi sarei sentita diversa dopo aver vinto un Major, ma non è vero.

Aryna Sabalenka continua a vincere e convincere agli Australian Open . La campionessa in carica ha liquidato in due set anche Amanda Anisimova e conquistato l'undicesimo successo consecutivo a Melbourne: l'ultima a riuscirci era stata Serena Williams nel 2017.

“Sono davvero felice del livello espresso oggi e super contenta per aver superato questo turno. Lei è un’avversaria molto dura: abbiamo sempre disputato partite lottate l’una contro l’altra. Mi sento più forte dello scorso anno e spero di poter continuare così" .

