Stefanos Tsitsipas fuori dagli Australian Open: "Mi ci vorrà qualche giorno"

© Daniel Pockett/Getty Images

Una brutta sconfitta. Stefanos Tsitsipas è sembrato accusare il colpo dell'eliminazione agli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista greco non ha difeso i punti conquistati lo scorso anno, in cui si è spinto fino all'atto conclusivo, e ora rischia di uscire addirittura dalla top 10 (virtualmente sarebbe al momento decimo).

In conferenza stampa il nativo di Atene ha confermato come il match sia stato difficile come lo attendeva alla vigilia: "Avevo già giocato contro Fritz a Melbourne e lui si sente molto a suo agio su questi campi, perché ha un gioco che si adatta in modo perfetto.

Queste erano le cose che mi preoccupavano prima della partita e dovevo farmi trovare pronto per affrontarli. Purtroppo non ho fatto bene, lui ha giocato a un livello alto e ha meritato la vittoria" ha dichiarato.

Dura sconfitta: ecco il pensiero di Tsitsipas

"Ci vuole qualche giorno per riprendersi da una sconfitta del genere.

Mi prenderò un po' di tempo per riflettere e prepararmi al meglio per la prossima volta che disputerò una partita contro di lui. Non ho una sensazione negativa, ho una sensazione di continua evoluzione. Il cambiamento è sempre costante, un giorno sei tra i primi 10 e il giorno dopo non lo sei più, quindi devi continuare a lavorare e tornare indietro a cercare tutti quei momenti in cui le cose funzionavano.

Ci sono molti più momenti nella tua carriera che sono dolorosi e difficili da affrontare rispetto a quelli di gloria, di successo e all'apertura di bottiglie di champagne. Questa è una percentuale molto piccola di ciò che un tennista sperimenta durante la stagione" ha affermato Tsitsipas davanti ai media, che non avrà così l'opportunità di sfidare il numero uno Novak Djokovic.